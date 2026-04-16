„Ivanov”, o nouă premieră la Ateneul Național din Iași

Ateneul Național din Iași pregătește pentru public o nouă întâlnire cu teatrul de forță, odată cu premiera spectacolului „Ivanov”, după textul lui Anton Cehov. Reprezentația este programată pentru vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 19:00, la Sala Unirii, și marchează cea de-a patra premieră a actualei stagiuni.

Noua producție poartă semnătura regizorală a lui Dumitru Acriș, care semnează și traducerea, dar și adaptarea textului. Potrivit informațiilor transmise de instituție, montarea propune o viziune modernă asupra unui text clasic, mizând pe actualitatea temelor cehoviene și pe forța lor de a vorbi și publicului de astăzi.

În centrul piesei se află Nikolai Ivanov, personaj prins într-o criză existențială profundă, între eșec personal, o căsnicie care se destramă și incapacitatea de a mai găsi sens într-o lume apăsată de convenții și prejudecăți. Spectacolul aduce în fața publicului tocmai această stare de oboseală a sufletului, într-o cheie dramatică ce pune reflectorul pe conflicte interioare care rămân recognoscibile și astăzi.

Producția reunește o echipă artistică amplă. Scenografia este semnată de Mc Ranin, iar componenta vizuală și tehnică este completată de Cătălin Cora pentru video mapping, Cristi Bortoș pentru lumini și Alexandru Iacob pentru video. Asistența de regie este asigurată de Erica Moldovan.

Din distribuție fac parte actorii Ateneului Codrin Dănilă, Erica Moldovan, Dumitru Florescu, Ioana Aciobăniței, Daniel Popa, Alexandra Paftală, Gelu Ciobotaru, Mara Lucaci, Alin Zară, Mălina Balcan și Răzvan Grosu, într-o formulă care susține una dintre cele mai ambițioase producții ale stagiunii.

„Suntem onorați să aducem pe scenă o piesă a marelui Cehov, un autor care reușește, poate mai bine decât oricine, să dezvăluie fragilitatea umană cu atâta finețe. Alegerea titlului pentru această stagiune nu este întâmplătoare; ne-am dorit un text de o forță clasică, dar prezentat într-un limbaj vizual și regizoral contemporan”, a declarat managerul Ateneului Național din Iași, Mihai G. Marius-Andrei.

Maura ANGHEL