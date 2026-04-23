„Turandot” revine la Opera Iași la 100 de ani de la premiera mondială

Opera din Iași închide luna aprilie cu un titlu de forță din repertoriul liric universal. În acest weekend, publicul este invitat în Sala Mare pentru două reprezentații ale operei în trei acte „Turandot”, de Giacomo Puccini, programate sâmbătă și duminică, de la ora 18:30, în distribuții diferite. Instituția a anunțat explicit spectacolul din 25 aprilie drept o celebrare a unui secol de la apariția uneia dintre cele mai spectaculoase și mai iubite partituri ale secolului XX.

Miza acestor spectacole depășește programul curent al stagiunii. „Turandot” a avut premiera mondială pe 25 aprilie 1926, la Teatro alla Scala din Milano, ceea ce face ca reprezentațiile de la Iași să se așeze într-un moment aniversar rar: exact 100 de ani de la primul contact al publicului cu ultima capodoperă a lui Puccini. Tot atunci, lumea muzicală descoperea o lucrare rămasă neterminată după moartea compozitorului, dar destinată să devină una dintre marile opere ale secolului XX.

Povestea operei este, în sine, una care amplifică fascinația publicului. Rămasă neterminată după dispariția lui Giacomo Puccini, partitura a fost completată de Franco Alfano, iar premiera din 1926, dirijată de Arturo Toscanini, a intrat în istorie ca unul dintre marile momente simbolice ale teatrului liric european. Tocmai această încărcătură face ca montările aniversare ale operei să aibă o rezonanță aparte și în afara marilor scene italiene.

Celebrul dirijor Gheorghe Victor Dumănescu, invitat de onoare la ONRI

La Iași, „Turandot” va reuni pe scenă soliști invitați, alături de soliștii, Corul, Corul de Copii, Baletul și Orchestra Operei Naționale Române din Iași, sub bagheta dirijorului Gheorghe Victor Dumănescu, muzician cu o biografie care dă un plus de autoritate artistică acestui eveniment. Absolvent al Conservatorului de Muzică „George Enescu” din Iași, la clasa marelui maestru Ion Baciu, Gheorghe Victor Dumănescu a fost dirijor al Corului „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova” din Iași, apoi al Operei Naționale din Iași, iar din 1984 și-a legat numele de Opera Națională Română din Cluj-Napoca, fiind în același timp și profesor universitar la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.

Prezența sa la pupitrul dirijoral al spectacolului de la Iași nu este doar un detaliu de distribuție, ci un argument în sine. Considerat o personalitate marcantă a vieții muzicale românești, Gheorghe Victor Dumănescu a fost distins inclusiv cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca, iar numele său este asociat de decenii cu montări de referință și cu formarea unor generații de muzicieni. În acest context, „Turandot” capătă la Iași nu doar valoarea unei aniversări, ci și pe aceea a unei întâlniri cu o mare experiență dirijorală.

Pentru Opera Iași, alegerea acestui titlu la final de aprilie are și o valoare de poziționare culturală. Într-un an în care instituția își promovează intens spectacolele-reper și identitatea artistică, asocierea cu centenarul „Turandot” aduce un plus de relevanță și vizibilitate. Pentru publicul ieșean, este ocazia de a vedea pe scena locală o lucrare legată direct de una dintre cele mai importante date din istoria operei europene, sub conducerea unui maestru a cărui carieră se confundă cu istoria recentă a teatrului liric românesc.

Maura ANGHEL