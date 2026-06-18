A8 intră în faza critică! Contract de milioane semnat pentru exproprieri și documentații cadastrale

Un nou pas major în realizarea Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț a fost făcut, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru servicii esențiale în pregătirea terenului pentru construcție.

Este vorba despre un contract de peste 6,9 milioane de lei, fără TVA, care vizează întocmirea documentațiilor cadastrale, evaluarea imobilelor și asigurarea asistenței juridice necesare procedurilor de expropriere sau transfer al proprietăților.

Contractul a fost atribuit Asocierii Stereogis Proiect SRL - Cabinet de Avocat Spânu Ionuț Costin, iar semnarea oficială va putea avea loc după expirarea termenului legal de contestații.

Deși poate părea o etapă tehnică, acest contract este unul dintre pașii decisivi pentru avansarea efectivă a proiectului Autostrăzii A8, unul dintre cele mai importante coridoare rutiere planificate în România.

Mii de proprietăți, vizate de exproprieri. CNIR: „Un pas important pentru accelerarea proiectului”

Pentru cele patru loturi ale secțiunii Miercurea Nirajului - Leghin, cu o lungime totală de aproximativ 116 kilometri, vor fi afectate peste 2.500 de imobile aflate pe raza județelor Mureș, Harghita și Neamț.

Localități precum Sărățeni, Praid, Joseni, Ditrău, Tulgheș sau Pipirig se află pe traseul viitoarei autostrăzi, ceea ce face ca procesul de expropriere să fie unul amplu și complex, cu implicații administrative și juridice semnificative.

Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere susțin că acest contract este esențial pentru grăbirea etapelor de implementare și pentru derularea rapidă a procedurilor de despăgubire.

Obiectivul declarat este ca proprietarii afectați să își primească despăgubirile într-un termen cât mai scurt, iar proiectul să poată avansa fără blocaje administrative majore.

După finalizarea perioadei de contestații, contractul va putea fi semnat oficial, deschizând calea pentru una dintre cele mai complexe etape ale proiectului: pregătirea efectivă a terenului pentru construcția autostrăzii.

Autostrada A8 rămâne unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România, iar acest nou contract marchează o etapă-cheie în drumul său spre execuție. Daniel BACIU