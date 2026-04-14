Accident între un autotren... și un copac, în zona Moara de Foc!

Într-o zi care putea degenera într-un incident grav, traficul din Șoseaua Moara de Foc a fost dat peste cap după ce un arbore de mari dimensiuni s-a prăbușit direct pe carosabil, în urma impactului cu un autotren. Scenele au fost tensionate, iar pentru câteva momente, zona s-a transformat într-un punct critic pentru circulația din oraș.

Totul s-a petrecut rapid: mastodontul de zeci de tone a acroșat copacul aflat în proximitatea drumului, iar acesta s-a prăbușit peste carosabil, blocând parțial circulația și creând un risc major pentru ceilalți participanți la trafic. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pericolul a fost unul real, iar consecințele ar fi putut fi mult mai grave.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentul 1 de Pompieri Iași, mobilizați cu o autospecială de stingere și un echipaj de cinci militari. În paralel, polițiștii locali au securizat zona și au dirijat traficul, încercând să evite producerea unor noi incidente într-un perimetru devenit extrem de periculos.

Intervenția a fost una contra-cronometru. Pompierii au acționat pentru tăierea și degajarea arborelui, eliberând carosabilul și readucând treptat lucrurile la normal. Pe durata operațiunilor, circulația a fost restricționată, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte sau să ocolească zona.

Incidentul readuce în prim-plan o problemă tot mai frecventă: arborii aflați în apropierea drumurilor, care pot deveni, în anumite condiții, adevărate capcane. Autoritățile sunt obligate să monitorizeze constant starea acestora și să intervină preventiv, înainte ca astfel de situații să se transforme în tragedii.

De asemenea, responsabilitatea revine și conducătorilor auto, mai ales celor care operează vehicule de mare tonaj. Respectarea gabaritului și a condițiilor de siguranță nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru prevenirea unor incidente similare.

Pentru pietoni și șoferi deopotrivă, lecția este clară: prudența trebuie să rămână regula, mai ales în zonele cu vegetație abundentă sau vizibilitate redusă. Andrei TURCU