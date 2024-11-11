Accident rutier pe tarla: un sătean a fost călcat de combină

Om gospodar de felul lui, agricultor priceput, Petru-Cristian din Bohotin s-a trezit inculpat într-un dosar penal de „vătămare corporală din culpă”, în urma unui accident rutier petrecut pe tarlaua de la marginea satului Bohotin, comuna Răducăneni. Acolo el deţine o suprafaţă de teren pe care cultivă porumb, şi-a cumpărat o combină agricolă care să-i uşureze muncă.

În dimineaţa de 6 octombrie 2022, Petru-Cristian se afla la volanul combinei, pe tarla, recoltând de zor. La un moment dat, în jurul orei 11.00, în zonă a apărut, mergând pe jos, consăteanul Ionel M. Acesta observase că în urma combinei rămăseseră destui ştiuleţi pe câmp. S-a aplecat, a strâns cât putea duce în braţe şi s-a îndreptat spre utilajul agricol aflat în mers. Cu o viteză infimă, judecând că pietonul se deplasa mai reped.

Imprudent, Ionel s-a apropiat prea mult de hederul combinei (componenta de recoltare) pentru a arunca acolo ştiuleţii. Fermierul nu l-a văzut, a întors fără să semnaliezeze şi aşa s-a produs nemaiauzitul accident rutier de pe tarla. Petru-Cristian i-a prins piciorul stâng cu hederul combinei, a fost la un pas de a-l ucide, însă victima a căpătat o infrimitate fizică permanentă. Şi-a pierdut total capacitatea de muncă, fiind pensionat cu invaliditate de gradul 2.

Medicii legişti aveau să constate că Ionel a suferit „leziuni fizice care au necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale, leziuni care au fost de natură a-i pune în primejdie viaţa”.

Petru-Cristian, socotit vinovat de producerea accidentului a fost trimis în judecată şi luni, 11 noiembrie a.c., dosarul a trecut de camera preliminară. Urmează a se stabili primul termen al procesului penal. Marcel FLUERARU