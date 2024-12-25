Accident violent în Neamț. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit frontal. Sunt mai multe victime

Un accident violent a avut loc în comuna Pipirig din județul Neamț marți seară. În accidentul rutier au fost implicate un microbuz în care se aflau un bărbat și un copil și un autoturism în care se aflau trei adulți.

În urma impactului a rezultat o victimă încarcerată în autoturism, transmite centrul IGPR Neamț.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Pipirig, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț și SAJ.

Pompierii cu ajutorul echipamentelor specifice au acționat pentru descarcerarea victimei. Bărbatul în vârstă de aproximativ 27 de ani a fost predat în stare de inconștiență unui echipaj SAJ în vederea transportului la spital.

Conducătorul autoturismului, un bărbat de 22 de ani a necesitat îngrijiri medicale. Acesta a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ și ulterior transportat la spital.

Conducătorul microbuzului, un bărbat de 35 de ani și pasagerul, un băiat de 7 ani, au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ și ulterior transportați la spital.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma evenimentului rutier.