Admitere 2026 pentru liceenii de pretutindeni la Iași

* Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează admiterea la studii liceale pentru românii de pretutindeni * candidații din Republica Moldova, Ucraina și alte state pot aplica pentru locuri în liceele de stat din România, inclusiv pe locuri cu bursă

Începe o etapă importantă pentru tinerii români din afara granițelor care vor să își continue studiile liceale în România. În perioada 9–16 iulie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează admiterea la studii preuniversitare pentru românii de pretutindeni, pentru anul școlar 2026–2027.

Procedura vizează admiterea în clasa a IX-a și clasa a X-a de liceu, în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din România. Sunt vizați candidații din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria, dar și alți români de pretutindeni, absolvenți de gimnaziu din România sau din alte state.

Câte locuri sunt disponibile și cine poate primi bursă

La nivel național, pentru anul școlar 2026–2027, sunt repartizate 950 de locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni. Bursa lunară este egală cu bursa socială și se acordă pe perioada cursurilor.

Oferta include 1.122 de locuri pentru clasa a IX-a și 995 de locuri pentru clasa a X-a. Locurile sunt publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași și sunt structurate pe cele două categorii: învățământ liceal clasa a IX-a și învățământ liceal clasa a X-a.

Pot intra în ciclul liceal din România candidații români de pretutindeni care au documente ce atestă domiciliul stabil în străinătate și acte de studii care certifică absolvirea gimnaziului.

Înscrierea se face exclusiv online

Un detaliu esențial pentru candidați și părinți este că admiterea se desfășoară exclusiv online. Dosarele se transmit electronic, în perioada 9–16 iulie 2026, în fiecare zi între orele 8.00 și 16.00.

Dosarele trimise în format fizic, prin poștă, prin delegat sau depuse personal, nu vor fi evaluate. De aceea, candidații trebuie să urmărească atent instrucțiunile publicate de Inspectoratul Școlar Județean Iași și să respecte termenul-limită.

Pe site-ul ISJ Iași sunt disponibile informațiile detaliate privind admiterea în clasa a IX-a și clasa a X-a, documentele necesare, metodologia și procedura de emitere a scrisorii de acceptare la studii.

Calendarul admiterii pentru anul școlar 2026–2027

Înscrierea online a candidaților are loc între 9 și 16 iulie 2026. Rezultatele vor fi afișate pe 21 iulie 2026, la secțiunea dedicată admiterii românilor de pretutindeni.

În perioada 22–24 iulie 2026 vor fi analizate contestațiile, situațiile candidaților nerepartizați și cazurile speciale, inclusiv frați, gemeni sau tripleți. Rezultatele finale vor fi afișate pe 28 iulie 2026.

Pentru candidații care doresc să urmeze sau să continue studiile preuniversitare în România în alte clase decât a IX-a și a X-a, procedura este diferită. Aceștia trebuie să se adreseze direct unităților de învățământ, fie că este vorba despre grădinițe, școli gimnaziale, licee sau școli postliceale.

Teona SOARE