AI intră în primării: 1,3 milioane euro pentru Nord-Est

* primăriile, spitalele, școlile, universitățile și instituțiile culturale din Nord-Est pot intra într-un program de digitalizare de 1,3 milioane euro, fără contribuție financiară proprie * Digital Innovation Zone a lansat primul apel de servicii suport pentru instituțiile publice, prin hub-ul european DIZ EDIH

Inteligența artificială intră în administrațiile din Regiunea Nord-Est printr-un apel de servicii suport în valoare de 1,3 milioane euro. Programul este derulat de Digital Innovation Zone, hub european de inovare digitală pentru Nord-Est, prin eDIH-DIZ 2.0. Banii nu se dau direct instituțiilor, ci sunt transformați în servicii gratuite de digitalizare: evaluări, strategii, testare de soluții digitale, cursuri, workshopuri, sprijin pentru finanțări și conectare la furnizori de tehnologie. Apelul este destinat instituțiilor publice din cele șase județe ale Regiunii Nord-Est: Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui.

Până la 100.000 euro pentru o instituție

Fiecare instituție publică selectată poate primi sprijin nefinanciar de până la 100.000 euro. Serviciile sunt subvenționate 100%, fără contribuție financiară proprie și fără transfer direct de fonduri către beneficiar. Programul se adresează instituțiilor publice care desfășoară activități fără caracter economic. Pot aplica primării, consilii județene, spitale, direcții de sănătate publică, școli, universități, muzee, teatre, biblioteci, centre culturale, servicii publice deconcentrate și alte organisme publice eligibile. Pentru administrațiile locale, miza este practică: mai puțină hârtie, fluxuri interne mai clare, servicii digitale mai sigure și angajați pregătiți să lucreze cu instrumente noi, inclusiv AI, securitate cibernetică și guvernanță digitală.

Minimum 11 instituții, țintă de 22

Documentația apelului menționează selectarea a minimum 11 instituții publice, în ordinea completitudinii dosarului și a eligibilității demonstrate, în limita locurilor disponibile. Digital Innovation Zone anunță o țintă de 22 de instituții publice sprijinite prin servicii suport de minimum 1,3 milioane euro. Impactul estimat după perioada de colaborare este de peste 20.000 de cetățeni care ar urma să folosească servicii publice mai sigure și mai digitalizate. Diferența dintre minimum 11 și ținta de 22 arată că selecția depinde de buget, de pachetele de servicii accesate și de eligibilitatea instituțiilor care aplică.

Apel deschis până la 31 decembrie 2026

Instituțiile publice pot transmite expresii de interes până pe 31 decembrie 2026. Selecția se face pe principiul „primul venit, primul servit”, după verificarea dosarului. Asta înseamnă că instituțiile care se mișcă mai repede pot prinde loc în program înainte de epuizarea bugetului. În joc nu este doar o consultanță tehnică, ci accesul la un pachet complet de transformare digitală, într-o perioadă în care administrațiile sunt împinse tot mai mult spre servicii online și automatizări.

Pachetul DIZ EDIH include evaluarea maturității digitale, testarea de soluții digitale înainte de investiție, strategii de transformare digitală, cursuri și workshopuri pentru angajați, sprijin pentru identificarea finanțărilor și conectare cu furnizori de soluții.

Pentru o primărie, asta poate însemna analiza circuitului documentelor, digitalizarea unor cereri, instruirea personalului și pregătirea unor proiecte viitoare. Pentru un spital, poate însemna procese administrative mai clare și date gestionate mai sigur. Pentru o școală sau universitate, poate însemna competențe digitale pentru personal și instrumente mai bune de lucru cu elevii, studenții și părinții.

Iașul, în centrul consorțiului

Consorțiul eDIH-DIZ 2.0 include parteneri academici, publici și privați, printre care Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, ADR Nord-Est, ANIS, RO-DIH, Digital Innovation Zone și companii din zona IT și consultanță.

Dan DIMA