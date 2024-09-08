Air Montenegro vine la Iași
* discuții avansate privind introducerea unei curse aeriene Iași - Podgorița
Reprezentanții autorităților locale au avut o întâlnire, la sfârșitul săptămânii trecute, cu reprezentanții companiei Air
Potrivit directorului general al Aeroportului Iași, Romeo Vatră, încheierea unui parteneriat cu operatori aerieni din Muntenegru ar însemna mai multe oportunități de călătorie atât pentru locuitorii din județele Moldovei cât și pentru cei dins tânga Prutului și un suport real pentru dezvoltarea turismului, în primul rând, având în vedere că Muntenegru este una dintre principalele destinații turistice din Europa. Ambasadorul României în Muntenegru, Viorel Ardeleanu, a subliniat că ideea deschiderii unei linii aeriene directe între cele două țări datează de mai mulți ani. „De trei ani lucrăm pentru a face posibilă o legatură directă între România și Muntenegru, dar sunt încrezător că întâlnirea de astăzi este o foarte bună oportunitate pentru a vedea și rezultatele... 35.000 turiști români ajung anual în Muntenegru, care e la doar 200 de kilometric distanță, așadar accesabilitatea este un avantaj. În plus, ofertele turistice sunt foarte atractive în resorturile de la Marea Adriatică. De asemenea, o rută aeriană directă ar ajuta și la dezvoltarea mediului academic local, facilitând totodată schimburile culturale între regiuni”, a spus Viorel Ardeleanu. „Iașul are potențial real pentru a-și extinde conexiunile cu zone încă neexplorate, pentru dezvoltarea turismului, iar aici vreau să evidențiez dimensiunea religioasă care, de asemenea, trebuie valorificată. Este esențial ca oamenii din Muntenegru și România să afle ce oferă cele două destinații din punct de vedere turistic, deci prima provocare în a pune bazele parteneriatului nostru este promovarea, pentru care e nevoie de implicarea comunităților locale, a autorităților și a instituțiilor responsabile”, a precizat, la rândul său, Dejan Pižurica, consilier în cadrul companiei Air Montenegru. Dan CONSTANTINESCU
