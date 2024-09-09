Al treilea deces din județul Suceava cauzat de virusul West Nile. Bilanțul ajunge la 22 de cazuri în România

Un bărbat în vârstă de 88 de ani din Gura Humorului, județul Suceava, a murit din cauza complicațiilor provocate de infecția cu virusul West Nile, transmis prin înțepăturile de țânțari. Pacientul, care suferea de multiple alte afecțiuni, a fost internat în stare gravă la Spitalul de Urgență din Suceava, însă, în ciuda eforturilor medicilor, nu a putut fi salvat. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului West Nile.

Acesta este al treilea deces cauzat de infecția cu West Nile în județul Suceava, începând cu luna august. În total, județul a raportat șase cazuri de infecție cu acest virus. La nivel național, numărul total de cazuri a ajuns la 22, conform unui anunț oficial al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Medicii avertizează asupra riscurilor majore pe care virusul West Nile le prezintă, în special pentru persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni preexistente. În ciuda măsurilor preventive recomandate, cazurile de infectare au continuat să apară în diferite zone din România.