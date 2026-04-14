Alarmă la frontieră: suspecți prinși în flagrant!

În doar câteva zile, zona de graniță din nord-estul țării s-a transformat într-un adevărat punct fierbinte, unde fluxul uriaș de persoane și transporturi s-a intersectat cu o serie de cazuri care ridică semne de întrebare serioase. Între 10 și 14 aprilie, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au gestionat un trafic impresionant: aproximativ 90.000 de persoane și peste 26.000 de mijloace de transport au tranzitat frontiera.

În spatele acestor cifre uriașe, însă, se ascunde o activitate intensă de control și prevenție. Nu mai puțin de 1.400 de verificări au fost efectuate în sistemul eDAC, conectat atât la bazele de date naționale, cât și la cele din spațiul Schengen. Iar rezultatele nu au întârziat să apară: 131 de fapte ilegale, dintre care 8 infracțiuni și 123 de contravenții, au fost descoperite în doar câteva zile.

Valoarea sancțiunilor aplicate depășește 90.000 de lei, iar bunuri în valoare de peste 258.000 de lei au fost confiscate. În plus, 22 de cetățeni străini nu au fost lăsați să intre în țară, neîndeplinind condițiile legale.

Cazuri care dau fiori

Printre cele mai spectaculoase intervenții se numără capturarea unui individ căutat internațional. În Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, un tânăr de 24 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat în timp ce încerca să intre în țară. Pe numele său exista un mandat european de arestare emis de autoritățile din Ungaria pentru trafic de migranți. A fost preluat imediat de polițiști.

Tot la Stânca, polițiștii au blocat un autoturism în valoare de 100.000 de lei, căutat de autoritățile din Germania pentru confiscare. Suspiciunile au apărut chiar în timpul controlului, iar verificările au confirmat situația juridică problematică a mașinii.

Un alt episod șocant a avut loc în zona Huși – Albița, unde două autoturisme semnalate ca fiind furate din Italia și Spania au fost descoperite de polițiști. Valoarea acestora este estimată la aproximativ 175.000 de lei.

Într-un caz, mașina fusese declarată furată chiar în ziua în care a fost oprită. În altul, povestea devine și mai complicată: proprietarul susține că și-a recuperat singur autoturismul din străinătate, folosind o cheie de rezervă. În ambele situații, vehiculele au fost indisponibilizate, iar anchetele continuă.

Nu au lipsit nici cazurile de șoferi care sfidează legea. Persoane fără permis, altele cu dreptul de a conduce suspendat sau care au încercat să „scape” fără documente au fost depistate în trafic. Dosarele penale au fost întocmite pe loc.

Un alt caz surprinzător a implicat un minor de doar 16 ani, prins în timp ce sustrăgea motorină dintr-un sistem de irigații din zona de frontieră - un semnal clar că fenomenul infracțional nu ține cont de vârstă.

Toate aceste intervenții conturează o imagine clară: frontiera de est nu este doar un punct de tranzit, ci și o zonă în care riscurile sunt reale și constante. De la trafic intens până la infracțiuni transfrontaliere, fiecare zi aduce noi provocări pentru polițiștii aflați în prima linie.

Pentru cei care intenționează să călătorească, autoritățile recomandă verificarea timpilor de așteptare prin aplicația oficială de trafic online a Poliției de Frontieră. Andrei TURCU