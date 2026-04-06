Alegeri la Academia Română. Duel pentru conducerea forului suprem al culturii și științei

* Adunarea Generală a Academiei Române se reunește marți pentru a desemna noul președinte al instituției, într-un scrutin cu miză majoră pentru direcția cercetării și culturii din România * doi vicepreședinți ai forului academic intră în competiție pentru cea mai înaltă funcție

Votul pentru alegerea președintelui Academiei Române este programat pentru marți, în conformitate cu Statutul instituției, care prevede organizarea acestuia o dată la patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie. În cursă s-au înscris vicepreședinții Marius Andruh și Mircea Dumitru, în timp ce actualul președinte, acad. Ioan-Aurel Pop, a anunțat că nu va mai candida pentru nicio funcție de conducere.

Alegerile pentru funcția de președinte au loc în cadrul Adunării Generale, unde fiecare candidat va avea la dispoziție 10 minute pentru a-și prezenta planul managerial. Votul se desfășoară în două posibile tururi. În primul tur este necesară o majoritate de două treimi, iar în al doilea tur este suficientă majoritatea simplă. Candidatul ales își va prelua mandatul la 15 zile după scrutin. De asemenea, pe 29 aprilie sunt programate alegeri pentru funcțiile de vicepreședinți și secretar general.

Marius Andruh, profil academic și carieră în chimie

Marius Andruh, specialist în chimie anorganică și supramoleculară, este una dintre figurile proeminente ale cercetării românești.

Născut în 1954, în județul Buzău, Andruh a fost șef de promoție atât la liceu, cât și la Facultatea de Chimie a Universității din București. A obținut doctoratul în 1988 și a urmat stagii de specializare internaționale în Franța și Germania.

Cariera sa include activitatea de profesor universitar și ulterior profesor emerit la Universitatea din București, precum și funcția de director al Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenițescu”. De-a lungul timpului, a avut colaborări academice extinse în Europa și America de Sud și a fost coordonator al lotului olimpic de chimie al României. Domeniile sale de cercetare includ chimia metalosupramoleculară, magnetismul molecular și materialele luminescente.

Mircea Dumitru, filosof, fost ministru și lider academic internațional

Mircea Dumitru, născut în 1960 la București, reprezintă o altă direcție intelectuală în cadrul Academiei, fiind specializat în filosofie și logică.

Cu studii în România și în Statele Unite, unde a obținut un Ph.D. la Tulane University, Dumitru s-a remarcat prin contribuțiile în filosofia limbajului, logica filosofică și metafizică. Experiența sa instituțională include funcția de ministru al Educației în perioada 2016–2017, precum și poziții de conducere în organizații academice internaționale, între care European Society of Analytic Philosophy și International Institute of Philosophy. De asemenea, a coordonat activitatea Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”.

Miza alegerilor -- direcția Academiei Române

Alegerile din acest an sunt esențiale pentru stabilirea direcției strategice a Academiei Române, într-un context marcat de provocări legate de finanțarea cercetării, internaționalizare și relevanța instituțională.

Diferențele de profil dintre cei doi candidați – unul reprezentând științele exacte, celălalt zona umanistă – ar putea influența prioritățile viitorului mandat. Rezultatul votului va contura nu doar conducerea instituției, ci și modul în care Academia Română își va exercita rolul de principal for de consacrare științifică și culturală în România.

Clara DIMA