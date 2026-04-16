Angajări în IT. Salarii de până la 7.500 de lei

În aprilie 2026, angajatorii din Iași oferă oportunități variate de muncă, de la joburi în IT cu salarii care pot ajunge la 7.500 de lei net, până la poziții entry-level în comerț sau industrie, unde veniturile pornesc de la aproximativ 2.500 de lei net.

Datele furnizate de AJOFM Iași arată că, în mod constant, în județ sunt disponibile câteva sute de locuri de muncă active, cele mai multe fiind în domenii precum producție, servicii, construcții și comerț. Oferta este dominată de joburi pentru muncitori necalificați sau cu calificare medie, ceea ce reflectă structura economiei locale.

Printre cele mai frecvente joburi raportate de AJOFM se numără cele de muncitor necalificat, operator producție, manipulant marfă, lucrător comercial sau agent de securitate. În aceste cazuri, salariile pornesc de regulă de la 2.500 – 3.000 de lei net și pot ajunge la aproximativ 3.500 lei, în funcție de program și beneficii.

În paralel, piața muncii din Iași este susținută puternic de sectorul IT, unde salariile sunt semnificativ mai mari. Companiile angajează dezvoltatori software, testeri QA, analiști și specialiști suport, iar veniturile pentru pozițiile mid-level ajung frecvent la 5.500 – 7.500 de lei net lunar.

Pentru pozițiile entry-level în IT, salariile pornesc de la 3.500 – 4.500 de lei net, în timp ce specialiștii seniori pot depăși 8.000 – 10.000 de lei net, în funcție de experiență și complexitatea proiectelor.

Pe lângă IT, și sectorul serviciilor rămâne un angajator important în Iași. Call-centerele și companiile de suport clienți oferă salarii între 3.000 și 4.500 de lei net, în special pentru candidații care cunosc limbi străine.

Retailul și comerțul continuă să genereze un număr mare de locuri de muncă, în special în centrele comerciale. Posturile de casier, lucrător comercial sau consilier vânzări sunt printre cele mai accesibile, cu salarii în general între 2.500 și 3.200 de lei net.

De asemenea, în industrie și construcții există o cerere constantă de personal calificat. Electricienii, lăcătușii sau muncitorii în construcții pot câștiga între 3.500 și 6.000 de lei net, în funcție de experiență și tipul lucrării.

Specialiștii în recrutare atrag atenția că piața muncii din Iași este stabilă, dar polarizată: există multe joburi slab plătite și mai puține poziții foarte bine remunerate. În acest context, calificarea și adaptarea profesională devin esențiale pentru obținerea unui salariu peste medie.

Dan DIMA