Luni, 15 iunie, de la ora 17.00, Baia Turcească din Iași devine locul unei șezători urbane construite în jurul unei întrebări simple și grele: „Ce te frământă?”. Angela Stafii și olarul Daniel Leș vor aduce împreună conversația, lutul și reflecția despre viața omului prins între familie, muncă, relații și comunitate.

Iașul are multe evenimente, dar puține locuri în care oamenii sunt invitați să încetinească. Să nu consume doar un spectacol, o conferință sau o apariție publică, ci să stea, să asculte, să privească și să se întrebe ce se întâmplă, de fapt, cu ei în mijlocul vieții de zi cu zi.

Evenimentul „Șezători urbane – Ce te frământă?” propune exact această oprire la o șezătoare urbană. Întâlnirea va aduce împreună conversația, gestul, lutul și tăcerea. Nu va fi o șezătoare în sensul nostalgic, decorativ, al cuvântului, ci o încercare de a muta un ritual vechi în interiorul vieții urbane de astăzi. În vremuri grăbite, unde relațiile sunt tot mai fragmentate, iar timpul pare mereu insuficient, o astfel de întâlnire capătă altă miză. Devine un spațiu în care omul poate ieși, măcar pentru câteva ore, din rolurile pe care le poartă zilnic.

Părinte, partener, lider, profesionist, educator, angajat, membru al unei comunități. Sunt roluri necesare, dar uneori apăsătoare. Întrebarea „Ce te frământă?” nu caută un răspuns spectaculos, ci unul sincer. Ce ducem în noi? Ce ne apasă? Ce se cere reașezat? Ce formă capătă omul sub presiunea vieții?

Angela Stafii deschide conversația despre omul din spatele rolurilor

Firul principal al întâlnirii va fi susținut de Angela Stafii, care va vorbi despre omul aflat dincolo de imaginea socială, de funcții, obligații și așteptări. Tema propusă atinge zone sensibile ale vieții contemporane: familia, sensul, maturizarea, relațiile și nevoia de rânduială interioară. Mulți dintre noi pun performanța înaintea echilibrului, iar discuția despre ceea ce ne frământă devine mai mult decât un exercițiu de introspecție. Devine o formă de igienă sufletească și comunitară. Mulți oameni funcționează, rezolvă, conduc, cresc copii, susțin familii, lucrează, decid, educă, dar rareori își mai dau voie să observe ce se întâmplă cu ei în acest proces.

Daniel Leș aduce lutul ca metaforă vie a frământării

Alături de Angela Stafii, olarul Daniel Leș va aduce în spațiul întâlnirii gestul viu al lutului. Olăritul în timp real va transforma tema frământării într-o imagine concretă. Lutul nu va fi doar un element artistic, ci un limbaj în sine.

Lutul se lasă atins, apăsat, rotit, modelat. Are nevoie de răbdare, de ritm, de presiune potrivită. Dacă îl forțezi, se strică. Dacă îl abandonezi, nu capătă formă. Dacă îl lucrezi cu atenție, începe să spună ceva. În acest sens, prezența olarului Daniel Leș aduce o paralelă puternică între meșteșug și viața interioară.

Frământarea nu este doar suferință. Poate fi și începutul unei forme noi. Omul, asemenea lutului, se schimbă prin ceea ce trăiește, prin ceea ce duce, prin ceea ce învață să așeze altfel. De aceea, întâlnirea de la Iași nu pune față în față doar un vorbitor și un meșteșugar, ci două feluri de a lucra cu materia fragilă a vieții: cuvântul și mâna, întrebarea și gestul, tăcerea și forma. Maura ANGHEL