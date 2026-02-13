Anul trecut, IPJ Iași a ridicat 8.500 de premise de conducere!

* polițiștii au aplicat aproape 60.000 de sancțiuni rutiere și au retras aproape 3.000 de certificate de înmatriculare * statistic, la Iași, infracționalitatea totală a scăzut cu 2,8%, de la 21.281 la 20.672 de fapte sesizate * scăderea cea mai vizibilă apare la infracțiunile contra persoanei, cu un minus de 13% * furturile au coborât cu 5,7%, iar tâlhăriile au înregistrat o scădere spectaculoasă de peste 21%

Anul 2025 a fost unul al intervențiilor continue, al alarmelor zilnice și al unei lupte permanente pentru siguranța ieșenilor. Potrivit bilanțului oficial prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, polițiștii au fost permanent în teren, într-un an în care criminalitatea a scăzut, dar presiunea asupra sistemului a rămas uriașă.

Cifrele spun o poveste care rareori ajunge integral la public: 36.467 de sesizări au fost gestionate într-un singur an. Practic, aproape la fiecare 15 minute, polițiștii ieșeni au fost chemați să intervină.

Mai mult de jumătate dintre apeluri au venit din mediul rural — semn că problemele de siguranță nu mai sunt doar urbane. În paralel, au fost organizate 779 de acțiuni de amploare și aproape 63.000 de controale directe, în timp ce 5.855 de conflicte au fost stinse înainte să degenereze.

Criminalitatea scade, dar violența domestică rămâne o realitate

Statistic, infracționalitatea totală a scăzut cu 2,8%, de la 21.281 la 20.672 de fapte sesizate. Scăderea cea mai vizibilă apare la infracțiunile contra persoanei, cu un minus de 13%.

Furturile au coborât cu 5,7%, iar tâlhăriile au înregistrat o scădere spectaculoasă de peste 21%. Totuși, în spatele procentelor rămâne realitatea dură: mii de cazuri de loviri și violențe continuă să domine statisticile.

Un capitol care ridică semne serioase de întrebare este cel al violenței în familie. În 2025 au fost înregistrate 2.636 de fapte, iar polițiștii au emis 1.086 de ordine de protecție provizorii.

Tehnologia începe să joace un rol crucial: 315 brățări electronice au fost montate agresorilor, iar sistemul a generat 741 de alerte. În spatele fiecărei alerte se află însă o dramă reală, trăită în tăcere.

Drumurile ucid încă: bilanț rutier alarmant

Deși accidentele grave au scăzut ușor, numărul total al accidentelor rutiere a crescut cu 5,2%. În 2025 s-au înregistrat 1.462 accidente rutiere, 58 de persoane și-au pierdut viața, peste 1.700 au fost rănite.

Principalele cauze nu mai sunt doar viteza sau alcoolul, ci și abaterile bicicliștilor, trotinetele electrice și neatenția pietonilor — semne ale unui trafic tot mai haotic.

Polițiștii au aplicat aproape 60.000 de sancțiuni rutiere, au reținut peste 8.500 de permise și au retras aproape 3.000 de certificate de înmatriculare.

Deși infracțiunile informatice au scăzut ușor, peste 1.000 de dosare penale arată că fraudele online devin tot mai sofisticate. Înșelătoriile digitale și operațiunile financiare frauduloase sunt acum printre cele mai frecvente amenințări.

Misiuni speciale, arme confiscate și sute de percheziții

Anul 2025 a însemnat 1.355 de misiuni ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale, 101 arme confiscate, peste 9.000 de cartușe ridicate, 3.618 cercetări la fața locului realizate de criminaliști.

În paralel, polițiștii au gestionat sute de cazuri economico-financiare, cu măsuri asigurătorii de peste 42 milioane lei.

Deși rezultatele indică eficiență, un detaliu ridică semne de alarmă: gradul de ocupare a funcțiilor este de doar 78,7%, ceea ce înseamnă că multe misiuni sunt duse la capăt cu personal insuficient.

Prioritatea IPJ Iași rămâne clară: reducerea accidentelor rutiere, combaterea violenței domestice și adaptarea la criminalitatea digitală. Poliția mizează pe pregătire profesională intensificată și pe colaborarea cu comunitatea.

Concluzia bilanțului este una directă: Iașul devine statistic mai sigur, dar liniștea orașului depinde, mai mult ca oricând, de o luptă continuă purtată zilnic, departe de reflectoare. Daniel BACIU