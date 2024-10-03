Apar noi meserii. Iaşul va avea circa 50 de experţi în dezvoltarea durabilă

* „Iaşul va fi unul dintre oraşele în care va funcţiona un astfel de centru, care va fi subordonat Guvernului. Se vor face analize, expertize, studii de impact. Sunt foarte multe instituţii care nu au capacitatea să facă astfel de studii, şi atunci noi ajutăm administraţia publică să facă aceste analize şi studii”, a spus Laszlo Borbely, Coordonatorul Centrului de Dezvoltare Durabilă

În 2025, România va avea 2.000 de speciaşti în dezvoltare durabilă. Deocamdată, este singura ţară din UE care are această meserie.

Coordonatorul Centrului de Dezvoltare Durabilă, Laszlo Borbely, a venit la Iaşi pentru a participa la o conferinţă privind dezvoltarea durabilă în construcţii. La eveniment au fost prezentate noi concepte, noi posibilităţi în domeniul contrucţiilor privind protejarea mediului şi sustenabilitatea. „După ce am stabilit în 2018 strategia, noi am pornit în 2019 pentru a vedea ce putem face împreună”, a spus Laszlo Borbely.

Acesta a venit la Iaşi şi cu veşti bune. „Am lansat licitaţia, şi se termină în curând, vom avea 2.000 de experţi în dezvoltare durabilă până la sfârşitul anului 2025. E o nouă meserie în România, şi suntem prezentaţi ca practică bună în OCDE şi la ONU, în Uniunea Europeană suntem singura ţară care avem această meserie. Iaşul va avea circa 50 de experţi în dezvoltarea durabilă, care lucrează deja. Nu sunt posturi noi, ci sunt oameni care sunt specializaţi în acest domeniu”, a spus coordonatorul Centrului de Dezvoltare Durabilă.

O altă veste bună anunţată de Laszlo Borbely este faptul că România va avea, tot de la anul, şi un centru pentru a deservi administraţia publică în subordinea căruia vor funcţiona opt forumuri universitare regionale. „Vom colabora şi vom avea câte un parteneriat cu câte o instituţie universitară, pentru că sunt instituţii, cum e şi aici, la Iaşi, care deja au centre pe dezvoltare durabilă. Nu trebuie decât un birou cu o singură persoană care să ţină legătura cu regiunea. Iaşul va fi unul dintre oraşele în care va funcţiona un astfel de centru, care va fi subordonat Guvernului. Se vor face analize, expertize, studii de impact. Sunt foarte multe instituţii care nu au capacitatea să facă astfel de studii, şi atunci noi ajutăm administraţia publică să facă aceste analize şi studii”, a spus Laszlo Borbely.

Coordonatorul Centrului de Dezvoltare Durabilă susține că e nevoie și de o nouă mentalitate. „Trebuie să ne schimbăm mentalitatea începând de la cetăţean până la instituţiile care contează în România. Iaşiul e un centru puternic. Vom continua acest şir de discuţii, dar important e să nu fie numai câte o conferinţă unde ne simţim bine, ci să fie ceva ce înseamnă colaborare, care înseamnă mai mult profesionalism, dar pentru asta înseamnă să ai şi finanţare”, a spus Laszlo Borbely.

Prof.univ.dr Dorina Isopescu spune că toate ideile trebuie să aibă un singur scop – un mediu sustenabil, care să nu afecteze viaţa pe pământ. „Asta înseamnă că mediul construit care este una dintre cele mai criticate industrii, trebuie să ţină pasul şi să ţină cont de aceste probleme. Nu putem să izolăm excesiv clădirile, dar nici să consumăm enegie din surse convenţionale. Trebuie să căutăm resurse regenerabile care să poată să ne sprijine pentru toate obiectivele pe care le avem de atins în viitorul apropiat”, a declarat Dorina Isopescu. Laura RADU