* închirierea de locuințe „pe noapte” începe să amenințe direct hotelurile: piața numără 971 de proprietăți active, cu un grad de ocupare de 41 la sută și tarife cu mult mai mici * ofertele coboară frecvent la 27–30 euro/noapte și urcă spre 150 lei/noapte * diferența de preț și spațiul mai generos mută o parte din cerere dinspre cazarea clasică spre blocurile de locuințe

În Iași, apartamentul-hotel a devenit, în 2026, o piață de volum: 971 de proprietăți active estimate pe Airbnb/Vrbo, cu 41% ocupare medie și un tarif mediu de 60 USD/noapte, potrivit AirDNA. Pe teren, ofertele coboară frecvent la 27–30 euro/noapte și urcă spre ~150 lei/noapte în anunțurile promovate, iar diferența dintre ce se vede pe platforme și ce ajunge în evidențe oficiale alimentează o zonă gri: cazare ca la hotel, dar nu mereu tratată ca hotel.

În 2026, „regimul hotelier” s-a transformat la Iași din soluție de week-end într-o piață stabilă, cu ofertă mare, prețuri comparabile cu hotelurile și un mod de operare standardizat: self check-in, curățenie între sejururi, consumabile, reguli de liniște, ratinguri și optimizare de preț. În practică, o parte din acest stoc funcționează ca micro-hotel în blocuri de locuințe, iar aici apare tensiunea dintre piața vizibilă pe platforme și zona care nu se vede integral în registrele turistice sau fiscale.

Indicatorii de piață arată dimensiunea fenomenului. AirDNA estimează pentru Iași 971 proprietăți active, cu ocupare medie de 41%, un tarif mediu/noapte de 60 de dolari și un venit lunar mediu 4.821 dolari/proprietate.

Tarifele din teren confirmă că apartamentul-hotel concurează direct cazarea clasică, mai ales în zonele cu trafic (Centru–Palas, Copou, Tătărași, proximități universitare și medicale). Sumele cerute variază între 27 de euro/noapte, 30 euro/noapte sau 39 euro/noapte. În același flux apar și oferte exprimate în lei, de tipul „single 150 lei/noapte”, plus segmentări de „lux/premium” în zonele centrale și în ansambluri noi. Acest palier mixt (euro/lei), în care prețul scade pentru volum și urcă pentru localizare și finisaje, susține modelul de „cazare industrializată” în apartamente, nu o închiriere ocazională.

Booking.com, ca barometru de cerere pentru turiștii care compară instant hotel vs apartament, indică pentru Iași o medie de 63 de dolari/noapte la „serviced apartments”, iar pentru hoteluri, pagina orașului arată repere precum 92 de dolari/noapte și până la 123 de dolari/noapte ca medie generală. Alăturarea acestor valori explică migrația unei părți din cerere către apartamentul-hotel: diferența de preț există, dar nu mai este „uriașă”, iar avantajul de spațiu și autonomie (bucătărie, living) devine argumentul principal.

În acest context, cuvintele-cheie sunt disponibilitatea și recurența. O piață cu aproape o mie de listări active, un tarfiu mediu de 60 de dolari/noapte și venit mediu lunar de 4.821 de dolari descrie un segment care operează predictibil, cu rotație constantă și management de proprietăți. Apartamentul-hotel devine astfel un produs de volum, cu logică de portofoliu (mai multe unități administrate în același timp), în care standardizarea contează la fel ca localizarea.

ANAF, câinele de pază al tarifelor nedeclarate

Zona sensibilă rămâne cea a „neoficialului”, care nu înseamnă automat „ilegal”, dar indică lipsa unei suprapuneri perfecte între turism, fiscalitate și realitatea de pe teren. În zona fiscală, documentele ANAF reiau regulile pentru închirierea pe termen scurt a camerelor în locuințe personale, inclusiv determinarea venitului net anual prin deducerea unei cote forfetare (30%) din venitul brut, în condițiile prevăzute. ANAF menționează explicit că veniturile ce vor fi obținute în 2025 se declară până cel târziu la 25 mai 2026 și folosesc ca reper salariul minim brut la 1 ianuarie 2025 (4.050 lei) pentru calculul contribuțiilor, acolo unde devin aplicabile. În traducere economică: pe măsură ce activitatea se apropie de un business permanent, cresc obligațiile și riscurile de reîncadrare, recalculări și control.

La nivel urban, radiografia Iașului în 2026 arată trei efecte directe: presiune concurențială asupra hotelurilor (care funcționează cu costuri și standarde stabile), conflict social în blocuri (trafic de oaspeți, zgomot, securitate) și o piață care se mișcă mai repede decât capacitatea de a o fotografia coerent într-un singur indicator oficial. Acesta este profilul unei afaceri în plină creștere, deja integrată în economia de servicii a orașului.

Dan DIMA