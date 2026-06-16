Aproape 10.000 de locuri la creșele și grădinițele din Iași

Prima etapă a înscrierilor în educația timpurie se apropie de final. Pe 17 iunie se încheie procesarea cererilor în funcție de a treia opțiune formulată de părinți, iar rezultatele urmează să fie afișate a doua zi

Creșele și grădinițele din județul Iași au pus la dispoziția copiilor care intră în sistemul de educație timpurie 9.785 de locuri pentru anul școlar 2026–2027. Cifra reprezintă diferența dintre capacitatea totală raportată de unități și locurile ocupate de copiii care au fost reînscriși.

Potrivit situației centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în întregul județ au fost declarate 23.592 de locuri la nivel antepreșcolar și preșcolar. Dintre acestea, 13.807 au fost ocupate în etapa reînscrierilor, desfășurată pentru copiii care frecventează deja o creșă sau o grădiniță. Pentru familiile care au depus dosare noi au rămas, astfel, aproape 10.000 de locuri.

Peste 9.200 de locuri au fost disponibile la grădinițe

Cea mai mare parte a ofertei a fost concentrată în învățământul preșcolar. Grădinițele din județ au raportat o capacitate de 22.853 de locuri. După reînscrierea a 13.617 copii, au rămas libere 9.236 de locuri. Situația este mult mai restrânsă la nivel antepreșcolar. Creșele și grupele destinate copiilor de vârstă mică au raportat 739 de locuri, dintre care 190 au fost ocupate prin reînscriere. Oferta rămasă pentru înscrierile noi a fost de 549 de locuri.

Datele includ unitățile publice și private din municipiul Iași, din orașele județului și din mediul rural. Ele nu arată însă câte cereri au fost depuse pentru fiecare unitate și nici unde numărul solicitărilor a depășit capacitatea disponibilă.

Municipiul Iași a avut 4.141 de locuri disponibile

În municipiul Iași au fost raportate 8.971 de locuri la creșe și grădinițe. Un număr de 4.830 dintre acestea au fost ocupate în perioada reînscrierilor, astfel că pentru copiii nou-înscriși au rămas 4.141 de locuri.

Dintre acestea, 3.957 au fost disponibile la grădinițe, iar 184 la nivel antepreșcolar. Cifrele pentru municipiu includ și locurile din unitățile private, motiv pentru care nu pot fi prezentate drept capacitate exclusivă a creșelor și grădinițelor publice.

Prima etapă de înscriere a fost împărțită în trei faze, corespunzătoare opțiunilor trecute de părinți în cerere. Ultima fază se desfășoară între 15 și 17 iunie și îi vizează pe copiii care nu au fost repartizați la primele două unități alese.

Rezultatele vor fi afișate pe 18 iunie

Abia după publicarea listelor va putea fi cunoscut numărul copiilor admiși, al celor nerepartizați și al locurilor rămase pentru etapa următoare.

Părinții ai căror copii nu obțin un loc în prima rundă vor putea depune o nouă cerere în etapa a doua, programată între 22 și 26 iunie. Aceasta se va desfășura pe locurile rămase disponibile după afișarea rezultatelor din 18 iunie. Bilanțul final va arăta și în ce cartiere sau localități din județ cererea pentru creșe și grădinițe a fost mai mare decât oferta.

Clara DIMA