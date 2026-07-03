România a obținut o performanță remarcabilă la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată la Varna, în Bulgaria, în perioada 27 iunie – 3 iulie 2026. Lotul național s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe națiuni, cu cinci medalii de aur și trei medalii de argint.

Printre elevii care au contribuit la acest rezultat se află și doi tineri din Iași. Alexandra-Mihaela Aramă, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Iași, a obținut medalia de aur la categoria seniori, iar Gabriel Perhinschi, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, a fost distins cu medalia de argint la categoria juniori.

Iașul, pe podiumul geografiei europene

Rezultatele celor doi elevi confirmă nivelul ridicat al școlii ieșene de geografie și munca susținută din ultimii ani. Alexandra-Mihaela Aramă a fost coordonată de profesoara Mihaela Fiscutean, iar Gabriel Perhinschi de profesoara Denisa Bogdan.

Competiția de la Varna a reunit tineri geografi din peste zece țări din sud-estul Europei și a presupus trei probe complexe, prin care au fost evaluate atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice ale participanților. Elevii au avut de demonstrat nu doar memorie și rigoare, ci și capacitatea de a interpreta fenomene naturale și antropice, de a lucra cu date și de a înțelege relația dintre spațiu, mediu și societate.

Medalii construite prin ani de pregătire

Performanța de la Olimpiada Europeană de Geografie nu este una întâmplătoare. Alexandra-Mihaela Aramă are deja un parcurs solid în competițiile de profil. A participat de trei ori la Olimpiada Națională de Geografie, fiecare participare fiind însoțită de rezultate importante, iar pasiunea pentru această disciplină s-a conturat încă din gimnaziu, prin participările la Concursul Național „Terra”.

La rândul său, Gabriel Perhinschi este pasionat de geografie și istorie, discipline care îi dezvoltă privirea atentă asupra lumii și capacitatea de a înțelege conexiunile dintre oameni, locuri și evenimente. El a obținut constant premii la Concursul Național „Terra”, iar în acest an s-a remarcat și la Olimpiada Națională de Geografie.

România, primul loc la Varna

Lotul României a fost coordonat la Varna de profesoara Cornelia Fiscutean, de la Colegiul Național Iași. Prin cele cinci medalii de aur și trei medalii de argint, România a reușit una dintre cele mai puternice prestații din competiție, ocupând primul loc între națiunile participante.

Pentru Iași, rezultatul este mai mult decât o reușită individuală. Este o confirmare a muncii din școli, a rolului profesorilor care pregătesc elevii pentru performanță și a sprijinului oferit de familii. În spatele fiecărei medalii se află ani de studiu, exercițiu, curiozitate și disciplină.

Alexandra-Mihaela Aramă și Gabriel Perhinschi se întorc acasă cu două medalii valoroase și cu o performanță care pune din nou Iașul pe harta excelenței educaționale. Rezultatele lor arată că geografia nu este doar o materie de școală, ci o formă de a înțelege lumea, cu toate schimbările, provocările și frumusețile ei. Maura ANGHEL