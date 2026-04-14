Bani pentru ucenici!

Într-un moment în care piața muncii din România se confruntă cu un deficit tot mai acut de personal calificat, statul vine cu o măsură care poate schimba regulile jocului: angajatorii sunt încurajați să își formeze propriii specialiști, direct la locul de muncă, cu bani de la stat. Prin intermediul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, firmele pot primi 2.250 de lei lunar pentru fiecare ucenic angajat, pe toată durata contractului.

Este o oportunitate rară, care vine într-un context în care multe companii se plâng că nu mai găsesc oameni pregătiți. În loc să caute candidați „gata formați”, angajatorii sunt acum încurajați să îi creeze chiar ei, cu sprijin financiar consistent și pe termen lung.

Mecanismul este reglementat prin Legea nr. 279/2005 și presupune un sistem de formare duală: ucenicii învață atât teorie, prin furnizori autorizați, cât și practică, direct la locul de muncă. La final, aceștia susțin un examen și obțin un certificat de calificare profesională, recunoscut oficial.

În paralel, autoritățile au lansat și două programe majore finanțate din fonduri europene, menite să accelereze integrarea pe piața muncii: „FORMACTIV - Formare și muncă activă” - destinat persoanelor de peste 30 de ani, „START - Investește în calificare pentru viitor” - adresat tinerilor sub 30 de ani

Ambele proiecte sunt finanțate prin Fondul Social European Plus și se vor derula până în 2029, oferind un cadru stabil pentru dezvoltarea uceniciei în România.

Miza este uriașă. Pe de o parte, companiile pot reduce deficitul de personal calificat, adaptând pregătirea angajaților exact la nevoile proprii. Pe de altă parte, persoanele fără experiență - fie tineri, fie adulți - primesc o șansă reală de integrare profesională, într-un sistem care le oferă nu doar un loc de muncă, ci și o calificare.

Într-o economie în care diferența dintre cerere și ofertă de competențe devine tot mai vizibilă, ucenicia se conturează ca o soluție practică și eficientă. Nu mai este doar o alternativă, ci începe să devină o necesitate.

Pentru angajatori, mesajul este clar: statul plătește formarea, iar beneficiile rămân în companie.

Iar pentru cei aflați la început de drum sau în căutarea unei reconversii profesionale, oportunitatea este una greu de ignorat: înveți, lucrezi și obții o calificare - toate în același timp. Raluca STROE