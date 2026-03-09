Bătaie pentru locurile din școlile Iașului. Repartizarea aleatorie a învățătorilor stârnește panică

* În județul Iași sunt planificate 439 de clase pregătitoare, cu circa 7.997 de copii care vor păși pentru prima dată în bănci * comparativ cu anul trecut, sistemul educațional se pregătește pentru aproape 500 de copii în plus * în acest an nu mai poate fi ales învățătorul, așa cum se întâmpla în trecut * elevii sunt distribuiți automat, pentru a elimina suspiciunile și favoritismele

Se anunță o adevărată avalanșă de înscrieri în școlile din județul Iași, iar mii de părinți se pregătesc pentru unul dintre cele mai tensionate și importante momente din viața copiilor lor: prima zi de școală. În doar câteva săptămâni începe oficial maratonul înscrierilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027, iar autoritățile se așteaptă la un val uriaș de cereri.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, prima etapă de înscriere începe pe 31 martie și se va încheia pe 6 mai, perioadă în care părinții vor completa cererile pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.

Procedura poate fi făcută online sau direct la unitatea de învățământ dorită, însă oficialii atrag atenția asupra unui detaliu crucial: completarea online nu este suficientă.

Capcana înscrierii online: fără semnătură la școală, cererea nu este valabilă

Mulți părinți cred că pot rezolva totul de pe internet, însă realitatea este alta. Cererea trebuie validată fizic la școală, altfel nu produce efecte. „Chiar dacă se face înscrierea online, părintele trebuie să meargă la școală și să semneze acea fișă de înscriere. Nu este suficientă doar completarea online”, a explicat Ana Maria Pânzaru, inspector pentru învățământ primar în cadrul Inspectoratul Școlar Județean Iași, într-o intervenție la Radio Iași.

Anul școlar viitor aduce o creștere spectaculoasă a numărului de elevi care vor începe școala.

Autoritățile încearcă să calmeze emoțiile părinților și susțin că există suficiente locuri pentru toți elevii. „Numărul de locuri este mai mare decât numărul estimat de copii. Nu trebuie să își facă griji părinții, niciun copil nu va rămâne neînscris”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar.

Pentru cazurile în care un copil nu este cuprins în prima etapă, sistemul prevede o a doua rundă de înscrieri, programată între 25 și 29 mai.

Listele finale cu elevii care vor intra în clasa pregătitoare vor fi afișate pe 16 iunie, moment în care mii de familii vor afla oficial unde vor învăța copiii lor din toamnă.

Bătălia pentru școlile bune

În mod normal, copiii sunt înscriși la școala de circumscripție, adică la unitatea de învățământ corespunzătoare domiciliului.

În realitate însă, mulți părinți încearcă să obțină locuri în școli considerate mai bune, iar în ultimii ani a apărut un fenomen tot mai vizibil în jurul Iașului.

Tot mai multe familii aleg școlile din localitățile limitrofe municipiului, unde infrastructura a fost modernizată.

Localități precum Lunca Cetățuii, Miroslava, Valea Lupului au devenit adevărați magneti pentru elevi, iar unele unități de învățământ au fost nevoite să își extindă numărul de clase.

Din cele aproape 439 de clase pregătitoare planificate în județ, aproximativ 80 vor funcționa în sistem simultan, în special în mediul rural, unde numărul copiilor este mai redus.

Un alt aspect care stârnește discuții aprinse între părinți este repartizarea aleatorie a elevilor în clase. Aceasta înseamnă că nu mai poate fi ales învățătorul, așa cum se întâmpla în trecut. Elevii sunt distribuiți automat, pentru a elimina suspiciunile și favoritismele.

Cine trebuie înscris obligatoriu

Copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 trebuie înscriși obligatoriu în clasa pregătitoare.

Cei care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026 pot începe școala doar dacă primesc o recomandare de la grădiniță sau după evaluarea realizată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Carmen DEACONU