Bitcoin la bancomat în Iași: cine cumpără crypto cu numerar în Moldova și de ce

* într-o piață dominată de aplicații, ATM-urile de Bitcoin au rămas un canal mic, dar constant * aparatul funcționează ca un indicator economic: arată cine intră în crypto fără cont bancar „legat” de un exchange, ce bariere digitale persistă și de ce unii acceptă costuri mai mari pentru o tranzacție simplă, fizică

Dacă te uiți pe hărțile publice ale industriei, Iașul apare cu mai multe puncte de tip Bitcoin ATM, iar unele listări agregate indică un total de patru locații. Nu e o noutate apărută peste noapte: unele aparate sunt listate de ani buni, ceea ce spune că modelul a trecut de faza „curiozitate” și a găsit un public repetitiv.

Un exemplu ușor de verificat este aparatul din Palas Mall, pentru care operatorul descrie explicit adresa și reperele din interior (zona restaurantelor, ieșirea din parcarea de la nivelul -3). Tot în logica aceasta, apar și alte amplasări în listări publice, inclusiv la Iulius Mall Iași, unde este menționată posibilitatea de a cumpăra și vinde BTC pentru RON.

Cumpărătorul crypto de la ATM vrea să testeze cu o sumă mică, fără să-și creeze conturi, fără să conecteze carduri și fără să stea în verificări

În esență, Bitcoin ATM-ul vinde comoditate într-un punct în care Iașul încă are o diferență vizibilă între utilizatorii foarte digitalizați și restul publicului. La nivel de politici publice, rapoartele europene arată că țara rămâne în urmă la competențe digitale de bază, chiar dacă are insule de performanță în IT. Într-un astfel de context, un serviciu „cu pași puțini” și o interfață de tip bancomat poate fi mai accesibil decât un onboarding complet pe un exchange.

„Profilul de cumpărător pe care îl adună, de regulă, un ATM crypto e mai puțin despre trading și mai mult despre intrare graduală într-un sistem nou. Este cumpărătorul care vrea să testeze cu o sumă mică, fără să-și creeze conturi, fără să conecteze carduri și fără să stea în verificări; este omul care preferă numerarul din obișnuință sau din prudență; este utilizatorul care vrea viteză și simplitate, chiar dacă acceptă un cost mai mare decât pe platformele mari. Acest premium de acces e, practic, prețul plătit pentru o tranzacție care seamănă cu ceva familiar: te duci la aparat, urmezi pașii, pleci”, spun specialiștii în domeniu.

Dincolo de acces, există și un motiv mai greu de recunoscut, dar prezent în piață: percepția de discreție. Timp de ani, ATM-urile au fost asociate cu ideea că poți evita o parte din „birocrația” online, doar că spațiul acesta se strânge.

Pe plan local, 2026 schimbă și mai mult conversația prin fiscalitate. Mai multe sinteze legislative și analize de fiscalitate arată că impozitarea câștigurilor din transferul de monedă virtuală urcă la 16% începând cu 1 ianuarie 2026 (de la 10%), păstrându-se și praguri de neimpozitare pentru câștiguri mici pe tranzacție și pe an.

Miza economică a Bitcoin ATM-urilor din Iași este că ele funcționează ca un mic „pod” între două Românii: una care trăiește în aplicații și alta care încă preferă numerarul și contactul fizic cu serviciul. Cât timp decalajul de competențe digitale rămâne, iar apetitul pentru active alternative crește în valuri, bancomatul crypto va continua să aibă clienți. Nu pentru că e cea mai ieftină cale, ci pentru că e cea mai ușor de înțeles.

Dan DIMA