Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 11–13 iunie, cea de-a VI-a ediție a conferinței internaționale Economics, International Business and Cross-Cultural Communication – EIBC 2026.

Evenimentul este organizat de Departamentul de Economie și Relații Internaționale al FEAA și își propune să aducă la aceeași masă cercetători, cadre didactice, tineri cercetători și studenți din România și din străinătate. „Miza nu este doar una academică. Într-o economie în care comerțul internațional, mobilitatea profesională, comunicarea între culturi și cooperarea universitară devin esențiale, conferința de la Iași deschide o discuție aplicată despre felul în care orașele universitare pot rămâne conectate la marile schimbări economice”, au spus oficialii. Printre vorbitorii principali anunțați se numără Eugen Rădulescu, senior advisor to the Governor la Banca Națională a României.

Dezbatere despre „Avuția națiunilor”, la 250 de ani

Unul dintre momentele centrale ale primei zile este dezbaterea „Wealth of Nations, after 250 years”. Tema trimite direct la lucrarea lui Adam Smith, una dintre cărțile fondatoare ale economiei moderne, publicată în 1776. La două secole și jumătate distanță, întrebarea rămâne actuală: ce mai înseamnă astăzi prosperitatea unei națiuni și cine o produce cu adevărat?

Pentru Iași, o astfel de temă poate fi citită foarte concret. Orașul are universități puternice, o zonă IT în dezvoltare, servicii, antreprenoriat, dar și probleme vechi legate de infrastructură, salarii, migrația tinerilor și capacitatea de a atrage investiții mari. Discuția despre „avuția națiunilor” nu rămâne, astfel, doar în zona teoriei economice, ci poate fi coborâtă spre întrebări locale: ce resurse are Iașul, cum le folosește și cât din potențialul său universitar se transformă în dezvoltare economică reală.

Sesiuni paralele la Casa Academiei UAIC

Vineri, 12 iunie, programul conferinței continuă la Casa Academiei UAIC, cu mai multe sesiuni paralele care vor aduce în discuție cercetări, lucrări și perspective diverse din economie, afaceri internaționale și comunicare interculturală. Conferința oferă oportunități de publicare în mai multe reviste academice, între care CES Working Papers, Review of Economic and Business Studies, Scientific Annals of Economics and Business, Virgil Madgearu Review of Economic Studies and Research și The USV Annals of Economics and Public Administration. De asemenea, lucrările pot fi publicate în volumul Economics, International Business and Cross-Cultural Communication, apărut la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Studenții, puși în contact cu economia reală

Un element important al EIBC 2026 este sesiunea dedicată tinerilor. Studenții de la Economie nu mai sunt pregătiți doar pentru contabilitate, bănci, companii sau administrație, ci pentru o piață a muncii în care trebuie să înțeleagă lanțuri internaționale, diferențe culturale, negocieri, piețe externe, tehnologie și decizii economice luate în contexte instabile.

Pentru tinerii care vor intra în următorii ani pe piața muncii, o conferință internațională poate funcționa ca o fereastră spre teme care nu se văd întotdeauna din sala de curs. Economia nu mai este doar despre formule, grafice și indicatori, ci despre oameni, state, companii, culturi, comunicare și adaptare.

În acest sens, EIBC 2026 poate fi văzută și ca o punte între facultate și lumea profesională. Studenții au ocazia să vadă cum arată cercetarea economică, cum se prezintă o lucrare, cum se construiește o dezbatere și cum se discută, în mediul academic, despre probleme care ajung apoi în economie, business și politici publice.

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