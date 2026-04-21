Burse de 925 de lei pentru încă 10.000–15.000 de studenți. Iașul intră direct în noul val de plăți din mai

* studenții din marile universități ieșene pot intra în noua etapă de acordare a burselor sociale finanțate din fonduri europene * Ministerul Educației a anunțat că plățile se vor face luna viitoare

Ministerul Educației a deschis un nou front de sprijin pentru studenții cu probleme materiale, iar miza este una mare inclusiv pentru Iași, unul dintre cele mai importante centre universitare din țară. Ministrul Mihai Dimian a declarat că, peste cele aproximativ 25.000 de burse sociale deja susținute prin acest mecanism, alte 10.000 până la 15.000 de locuri ar urma să fie validate până la sfârșitul lunii aprilie, astfel încât plățile să înceapă din luna mai. Cuantumul anunțat este de 925 de lei pe lună pentru fiecare beneficiar.

Pentru Iași, anunțul nu rămâne la nivel de intenție. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a precizat încă din martie că, în semestrul al doilea al anului universitar 2025–2026, bursele sociale acordate de la bugetul de stat sunt înlocuite cu bursele sociale finanțate prin proiectul PEO „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Câteva zile mai târziu, UAIC a anunțat și etapa a doua de înscriere, menționând explicit valoarea bursei: 925 de lei pe lună, până în iulie 2026.

Și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a intrat oficial în acest program. Instituția a comunicat că bursa socială acordată prin proiect are aceeași valoare, 925 de lei lunar, și că se plătește pe perioada în care studentul îndeplinește condițiile de eligibilitate și participă la activitățile academice, până la 31 iulie 2026. Pentru un oraș precum Iașul, unde costurile de trai apasă serios pe bugetul studenților, această sumă poate însemna plata unei părți din chirie, hrana pentru o lună sau diferența dintre continuarea studiilor și abandon.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a publicat, la rândul ei, date concrete despre participarea în proiect. UMF a anunțat că are alocate 583 de burse în cadrul programului, dintre care 458 merg către studenții care beneficiau deja de bursă socială în semestrul I, iar 125 sunt rezervate celor eligibili care nu au putut fi finanțați anterior din cauza limitărilor bugetare. Tot universitatea a precizat că, prin acest mecanism, cuantumul bursei sociale ajunge la 925 de lei pe lună.

Pentru studenții ieșeni, termenul decisiv este finalul lunii aprilie 2026. Atunci se validează noile liste, iar din mai ar trebui să intre în conturi banii pentru noul lot de beneficiari.

Clara DIMA