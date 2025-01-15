Câștigătorii Galei Premiilor Naționale „Eminescu"
La Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani a avut loc aseară Gala Culturii Naționale.
În cadrul evenimentului au fost acordate trei distincții. Premiul Național pentru traducere din literatura română și promovarea studiilor românești în mediul internațional a fost acordat traducătorului Bruno Mazzoni.
Premiul Național pentru excelență în cultură a fost decernat academicianului Mircea Martin, iar
Premiul Național pentru promovarea operei eminesciene și a culturii române a fost decernat scriitorului Emil Hurezeanu, Ministru al Afacerilor Externe.
