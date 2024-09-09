Cabinetele de educație muzicală vor fi dotate cu echipamente noi

Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul pentru furnizarea de materiale specifice destinate cabinetelor de educație muzicală în cadrul proiectului privind dotarea cu mobilier, material didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Iași. „Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie furnizarea de material specifice pentru cabinetele de educație muzicală – Linia Investițională I.11, îndeplinirea acestui obiectiv urmând să fie făcută prin dotarea unui număr de 164 cabinete școlare din învățământul preuniversitar/unități conexe (cabinet pe discipline, cabinet de asistență psihopedagogică, cabinete terapii specifice, săli de sport) din județul Iași, dintre care 65 cabinete de asistență psihopedagogică/terapii specifice și 36 cabinete multidisciplinare și activități extrascolare”, se arată în anunțul postat de Consiliul Județean în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. (SEAP).

Valoarea totală estimată a investiției, realizată cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), este de 98.464,74 lei, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 07.10.2024, ora 15.00.

Proiectul pentru dotarea școlilor din județ este una dintre cele mai mari investiții din fonduri europene prin urmează să fie asigurat mobilier nou, materiale didactice și echipamente digitale pentru 108 unități de învățământ din 78 de comune și orașe din județul Iași. Edi MACRI