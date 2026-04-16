Calvar rutier, în Bucium! Încep lucrările la Pasajul Socola

Într-un moment așteptat de ani de zile de șoferii din Iași, lucrările la Pasajul Socola intră, în sfârșit, în linie dreaptă. După predarea ultimelor amplasamente, șantierul devine oficial activ, iar una dintre cele mai sensibile zone de trafic din oraș se pregătește pentru o transformare majoră.

Primul pas: realizarea subtraversării pasajului, o intervenție evaluată la aproximativ 8 milioane de lei, care va dura patru luni și care va pregăti terenul pentru etapa mult mai amplă de reconsolidare și modernizare.

Proiectul complet depășește 60 de milioane de lei și vizează refacerea structurală a pasajului, considerat un punct critic al infrastructurii rutiere din oraș.

Potrivit primarului Mihai Chirica, lucrările sunt deja pregătite din punct de vedere logistic: „Grinzile sunt, în mare parte, deja turnate și aduse în șantier. Suntem pregătiți să ducem investiția la bun sfârșit”.

Această etapă indică faptul că lucrările nu vor porni de la zero, ci intră direct într-o fază accelerată.

Odată cu demararea lucrărilor majore, circulația din zona Socola va suferi modificări importante. Traficul va fi deviat pe rute alternative, iar una dintre cele mai aglomerate artere din oraș va deveni, temporar, un punct de stres pentru șoferi.

Este prețul inevitabil al unei intervenții necesare. Un detaliu important schimbă însă perspectiva asupra proiectului: subtraversarea nu va fi abandonată după finalizarea lucrărilor. Din contră, ea va rămâne funcțională ca o soluție de rezervă în situații critice, precum accidente pe pasaj, blocaje majore, intervenții de urgență. Va funcționa ca „refugiu” pentru trafic, în cazuri de forță majoră.

Este o decizie care adaugă un strat suplimentar de siguranță unei zone cunoscute pentru aglomerație și risc.

Demararea lucrărilor la Pasajul Socola marchează începutul unei transformări importante pentru traficul din Iași. Este un proiect costisitor, complex și inevitabil disruptiv, dar care promite, pe termen lung, o infrastructură mai sigură și mai eficientă.

Până atunci însă, șoferii trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă. Carmen DEACONU