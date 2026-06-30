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Canicula schimbă Bacalaureatul la Iași

Canicula schimbă Bacalaureatul la Iași

* proba obligatorie a profilului, programată pe 30 iunie, a fost mutată pe 1 iulie din cauza codului roșu de caniculă

Bacalaureatul 2026 nu va rămâne în memoria absolvenților ieșeni doar prin subiecte, emoții și nopți nedormite. Va rămâne și printr-o premieră care spune mult despre vremurile în care trăim: căldura extremă a schimbat calendarul examenului.

Proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, programată inițial marți, 30 iunie, a fost mutată pentru miercuri, 1 iulie, după ce meteorologii au emis cod roșu de caniculă. Decizia a fost luată pentru protejarea elevilor, profesorilor și a personalului implicat în organizarea examenului, în condițiile în care temperaturile extreme pot transforma o zi de Bacalaureat într-un risc real pentru sănătate.

La Iași, schimbarea îi privește direct pe cei 5.296 de candidați înscriși la prima sesiune a examenului. Ei susțin probele scrise în 18 centre de examen, dintre care 14 sunt în municipiul Iași, două la Pașcani, unul la Hârlău și unul la Târgu Frumos.

O zi în plus de așteptare, o zi în plus de emoții

Pentru elevi, amânarea nu înseamnă doar o modificare administrativă. Înseamnă încă o zi de tensiune, de recapitulări, de mesaje pe grupurile de clasă, de părinți care întreabă dacă mai trebuie repetată o formulă sau o lecție la istorie. Înseamnă o pauză impusă de vreme, într-un examen care, de obicei, are o rigoare aproape ritualică.

În fața Bacalaureatului, fiecare oră contează. Unii candidați primesc ziua în plus ca pe o șansă de a-și mai pune ordine în materie. Pentru alții, amânarea prelungește stresul. Însă, dincolo de emoții, decizia arată o realitate pe care școala nu o mai poate ignora: vara examenelor nu mai este doar o perioadă aglomerată, ci poate deveni o perioadă periculoasă.

Calendarul continuă, dar semnalul rămâne

După proba obligatorie a profilului, calendarul Bacalaureatului continuă cu proba la alegere a profilului și specializării, programată pe 2 iulie, și cu proba la Limba și literatura maternă, acolo unde este cazul, pe 3 iulie. Primele rezultate sunt așteptate pe 7 iulie.

Pentru Iași, Bacalaureatul 2026 aduce o imagine puternică: mii de elevi care nu se luptă doar cu emoțiile examenului, ci și cu o vară tot mai greu de suportat. Este generația care învață, înainte de subiecte, că sănătatea poate rescrie calendarul, iar căldura extremă nu mai este o știre de sezon, ci o realitate care intră direct în școli.

Teona SOARE

 

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