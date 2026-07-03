Două persoane reținute în dosarul DIICOT

O cultură de canabis de mari dimensiuni a fost descoperită în comuna Dragomirești, județul Neamț, în urma unei percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț.

Anchetatorii au găsit în curtea unei locuințe un solar de aproximativ 170 de metri lungime și 10 metri lățime, în care erau cultivate 2.669 de plante de canabis, cu o greutate totală estimată la 2,4 tone de masă verde.

Potrivit anchetatorilor, plantele erau în diferite etape de creștere, unele ajunse deja la maturitate și cu muguri formați. Cultura era organizată pe rânduri bine delimitate și avea sistem individual de irigare.

Solar cu sistem de irigare și control al temperaturii

În interiorul solarului, polițiștii au descoperit și un termostat folosit pentru controlul temperaturii și umidității. În apropierea culturii se afla un bazin de apă de aproximativ 10.000 de litri, utilizat pentru irigare.

Anchetatorii susțin că una dintre persoanele cercetate ar fi inițiat și dezvoltat cultura de canabis în cursul anului 2026, în curtea locuinței sale din Dragomirești. Cealaltă persoană ar fi ajutat la cultivarea și îngrijirea plantelor.

Cele două persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc, respectiv complicitate la trafic de droguri de risc.

Laborator de prelucrare, descoperit într-o anexă

În aceeași curte, într-o anexă, oamenii legii au găsit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a canabisului.

În interior au fost descoperite ventilator, prese hidraulice, mese de lucru, foarfece speciale pentru curățarea mugurilor, dispozitive de vidare, lămpi UV, site și alte obiecte despre care anchetatorii spun că erau folosite inclusiv pentru obținerea hașișului.

Pe lângă plantele din solar, polițiștii au ridicat 88 de kilograme de masă vegetală uscată, 400 de grame de muguri de canabis, 50 de grame de rezină de canabis și 50 de grame de canabis congelat. Au mai fost găsite cântare de mare precizie și alte mijloace de probă.

Două persoane reținute în dosarul DIICOT

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea a două persoane. Vineri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Neamț, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț.

Ancheta continuă, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Dan DIMA