Caravanele anti-cancer revin în Moldova. IRO Iași extinde screeningul oncologic cu trei programe pentru sân, col uterin și colorectal

* unitatea medicală reia în această primăvară caravanele de depistare a cancerului, într-o formulă extinsă față de anii trecuți * în 2026, unitatea medicală va derula trei programe de screening, pentru cancerul de sân, cancerul de col uterin și cancerul colorectal, adresate persoanelor vulnerabile din cele șase județe ale regiunii Nord-Est

Institutul Regional de Oncologie Iași repornește, în această primăvară, una dintre cele mai importante inițiative de prevenție medicală din nord-estul țării: caravanele de screening oncologic. Anunțul a fost făcut de managerul unității, Mirela Grosu, care a precizat că, spre deosebire de anii anteriori, în 2026 vor funcționa trei caravane distincte, fiecare dedicată unui tip major de patologie oncologică. Este vorba despre o caravană pentru depistarea cancerului de sân, una pentru identificarea timpurie a cancerului de col uterin și o a treia pentru depistarea pacienților cu risc de cancer colorectal.

Proiectele se adresează persoanelor vulnerabile din regiunea Nord-Est, adică din județele Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui, și sunt derulate în parteneriat cu asociații de pacienți, medici de familie și alte unități medicale din regiune. Potrivit informațiilor publicate de IRO și de Direcția de Sănătate Publică, programele sunt finanțate din fonduri europene și urmăresc nu doar testarea punctuală a unor categorii de risc, ci și construirea unei infrastructuri regionale de screening oncologic. Miza este una mult mai mare: dezvoltarea unui model medical care, în timp, ar putea sta la baza unui program național de screening pentru cele trei tipuri de cancer.

Noutatea majoră a acestei ediții este includerea screeningului pentru cancer colorectal, alături de reluarea programelor deja cunoscute pentru cancerul mamar și cancerul de col uterin. În cazul programului pentru cancer colorectal, screeningul vizează femei și bărbați cu vârste între 50 și 74 de ani, prin test FIT pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale. Pentru cancerul de col uterin, proiectul CLARA include testare HPV pentru femei cu vârsta între 25 și 65 de ani, iar pentru cancerul de sân, proiectul DARIA se adresează femeilor între 50 și 69 de ani, prin mamografie digitală cu dublă citire. Cele trei proiecte sunt programate să se deruleze în intervalul 2026–2029.

Ajutor pentru pacienții din comunitățile vulnerabile

Caravanele nu sunt, însă, o premieră pentru IRO Iași. Institutul a mai organizat astfel de acțiuni în perioada 2021–2024, pentru depistarea cancerului de col uterin și a cancerului de sân, atât în Moldova, cât și în Dobrogea. În 2022, unitatea mobilă pentru screeningul cancerului de sân a fost lansată oficial la Iași și trimisă în teren în 12 județe, în special către zone defavorizate, unde accesul femeilor la servicii medicale este redus. În 2024, IRO a continuat campaniile de screening prin acțiuni dedicate mamografiilor și testării HPV, inclusiv în cadrul unor evenimente de informare și prevenție.

De altfel, experiența acumulată în anii trecuți este unul dintre argumentele forte ale reluării programului. IRO Iași a construit deja singurul Centru de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din Moldova, inaugurat în 2022, și a derulat în paralel proiecte europene dedicate depistării precoce. Acum, odată cu relansarea caravanelor, instituția încearcă să transforme această infrastructură într-o rețea funcțională, capabilă să ajungă în comunitățile unde medicina de prevenție ajunge cel mai greu.

Clara DIMA