Carburanții sar spre 9 lei/litru, la Iași. Expert: „Ce e mai scump abia urmează!”

Ieșenii simt din plin presiunea scumpirilor la carburanți, iar cifrele din stațiile de alimentare arată că prețurile se apropie periculos de pragul psihologic de 9 lei pe litru. În majoritatea benzinăriilor din oraș, motorina și benzina au crescut constant în ultimele zile, iar specialiștii avertizează că adevărata explozie de prețuri nu a ajuns încă la pompă.

Potrivit datelor actuale din stațiile din Iași, benzina se vinde în medie cu 8,22 lei/litru, iar în unele locuri ajunge până la 8,28 lei/litru. Situația este și mai tensionată în cazul motorinei, unde prețul mediu a urcat la 8,64 lei/litru, cu vârfuri de 8,68 lei/litru. Ritmul creșterilor îi face pe șoferi să se teamă că bariera de 9 lei ar putea fi depășită în curând.

„Motorina scumpă nu a ajuns încă la pompă”

Semnalul de alarmă vine de la Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă, care explică faptul că scumpirile recente ale petrolului nu s-au transmis încă integral în prețurile carburanților din România.

Potrivit expertului, există un decalaj inevitabil între momentul achiziției petrolului și momentul în care combustibilul ajunge efectiv la pompă. „Nu vedem încă motorina scumpă la pompă. Aceasta ar putea apărea peste câteva săptămâni”, a avertizat Chisăliță.

Cu alte cuvinte, ceea ce plătesc acum șoferii este doar o parte din efectul scumpirilor de pe piețele internaționale.

Datele analizate de specialist arată o diferență clară între evoluția petrolului și cea a carburanților din România.

Între 31 decembrie și 28 februarie, prețul țițeiului Brent a crescut cu 18,5%, iar motorina în România s-a scumpit cu 8,5%.

Din această creștere, 3,75% provine din majorarea accizei de la 1 ianuarie 2026. Dacă se elimină efectul accizei, rezultă că motorina a crescut în realitate cu aproximativ 5%, adică mult sub scumpirea petrolului. „Am avut o creștere de aproape 19% la țiței și doar 5% la motorină”, a explicat expertul.

Această diferență arată că impactul complet al scumpirii petrolului nu a ajuns încă la consumatori.

Un alt factor major care influențează costul de la pompă este nivelul taxelor. Potrivit lui Chisăliță, mai mult de jumătate din prețul benzinei este format din taxe.

La benzină, aproximativ 55% din preț reprezintă acciză și TVA, ceea ce înseamnă că statul încasează o parte consistentă din fiecare litru vândut.

Expertul atrage atenția și asupra unui mecanism fiscal controversat: TVA aplicat peste acciză, ceea ce înseamnă practic o taxă la taxă. „Este o situație care nu prea mai există nicăieri în lume”, a spus specialistul.

De ce ajung scumpirile la pompă cu întârziere

Explicația ține de logistică și de modul în care funcționează piața petrolieră. Combustibilul cumpărat de companii nu ajunge imediat la pompă, ci parcurge un traseu complex.

Dacă motorina este adusă din Europa sau din Turcia, transportul poate dura aproximativ 10 zile. În cazul importurilor din zona Golfului Persic, durata poate ajunge la două sau chiar trei săptămâni.

Asta înseamnă că prețurile actuale reflectă încă achiziții făcute înainte ca petrolul să se scumpească puternic. „Motorina care astăzi costă 83 de dolari ar trebui să o vedem în prețul de la pompă peste 10 zile sau chiar peste trei săptămâni”, a explicat Chisăliță.

Tensiunile globale împing petrolul în sus

Scumpirea petrolului nu este legată doar de un singur eveniment internațional, ci de modul în care piețele percep riscurile geopolitice.

Traderii au reacționat la mai multe tensiuni globale, de la problemele din Venezuela până la conflicte și instabilitate în alte regiuni ale lumii. În astfel de situații, piețele tind să crească prețurile anticipând posibile crize de aprovizionare.

În ciuda presiunilor din piață, România se află într-o poziție relativ stabilă din punct de vedere al aprovizionării.

Țara dispune de producție internă de petrol, rafinării active și capacități importante de stocare. Potrivit expertului, stocurile comerciale existente pot acoperi consumul normal pentru aproximativ 30 de zile, chiar dacă importurile ar fi oprite complet.

În plus, există și rezerve strategice de țiței, care pot acoperi încă 30 până la 60 de zile de consum.

România produce anual aproximativ 2,8 milioane de tone de țiței, ceea ce reprezintă aproape 20% din necesarul intern de benzină și motorină.

Într-un scenariu extrem în care importurile ar fi complet blocate, țara ar putea funcționa aproximativ trei luni doar pe baza stocurilor existente.

În contextul tensiunilor internaționale și al scumpirii petrolului, specialiștii spun că următoarele săptămâni vor fi decisive pentru evoluția prețurilor la pompă.

Dacă trendul global se menține, este foarte posibil ca benzina și motorina să depășească pragul de 9 lei pe litru, iar șoferii din Iași și din întreaga țară să resimtă și mai puternic presiunea costurilor. Daniel BACIU