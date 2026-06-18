Carburanții se ieftinesc din nou! Motorina coboară sub 9 lei, benzina sparge pragul de 8,50 lei

După săptămâni întregi de incertitudine și fluctuații pe piața petrolului, prețurile carburanților au intrat pe o pantă descendentă accelerată.

Miercuri seară, marile lanțuri de benzinării au operat noi reduceri de preț la Iași, iar efectele se văd deja la pompă: benzina a coborât sub pragul psihologic de 8,50 lei pe litru, iar motorina a ajuns din nou sub 9 lei, un nivel pe care mulți conducători auto nu îl mai considerau posibil în actualul context economic.

Liderul pieței, OMV Petrom, a declanșat un nou val de ieftiniri, reducând prețul benzinei cu încă 10 bani pe litru, la doar o zi după o altă scădere similară. Mișcarea a fost rapid urmată de ceilalți mari jucători din piață, care au ajustat la rândul lor tarifele pentru a rămâne competitivi. Astfel, șoferii pot alimenta acum cu benzină la prețuri care pornesc de la 8,42 lei pe litru în stațiile Petrom, în timp ce motorina a coborât la 8,98 lei pe litru, spargând unul dintre cele mai importante praguri psihologice de pe piața carburanților.

În spatele ieftinirilor se află evoluțiile spectaculoase de pe piața internațională a petrolului. Cotația țițeiului Brent, reperul global pentru stabilirea prețurilor, a coborât sub pragul de 80 de dolari pe baril pentru prima dată după mai multe luni. Investitorii au reacționat la semnalele privind detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran, iar efectele s-au transmis rapid și în piețele europene ale carburanților.

Totodată, piața din România funcționează în continuare sub regimul special impus de Guvern, care limitează adaosurile comerciale și restricționează creșterile de preț. Acest mecanism a contribuit la menținerea unei concurențe intense între companii și a permis ca ieftinirile de pe piețele internaționale să ajungă mai rapid la consumatori.

Prețul benzinei, astăzi, la Iași:

Petrom: 8,42 lei

OMV: 8,48 lei

Rompetrol: 8,53 lei

MOL: 8,58 lei

Lukoil: 8,58 lei

SOCAR: 8,58 lei

Prețul motorinei, astăzi, la Iași:

Petrom: 8,98 lei

OMV: 9,04 lei

Rompetrol: 9,04 lei

MOL: 9,14 lei

Lukoil: 9,14 lei

SOCAR: 9,14 lei.