Casting la Iași: Academia SFR caută actori debutanți

Academia SFR a deschis înscrierile pentru actorii aflați la început de drum care vor să participe la realizarea unui scurtmetraj profesionist. Participarea este gratuită, iar candidaturile pot fi trimise până pe 6 iulie 2026.

Filmul va fi produs și realizat la Iași, în cadrul celei de-a treia ediții a Academiei SFR, program organizat între 5 și 9 august 2026, în timpul festivalului Serile Filmului Românesc.

Producția va porni de la scenariul câștigător al concursului lansat anterior de Academia SFR și va beneficia de o echipă completă de profesioniști. Distribuția va reuni actori consacrați și tineri selectați în urma castingului.

Cine se poate înscrie la casting

Apelul se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 28 de ani, care au domiciliul în România și nu au experiență profesională în industria cinematografică. Candidații trebuie să fie studenți sau absolvenți ai unor programe de licență, master ori disertație în domeniul Teatru sau Actorie. Prin acest demers, Academia SFR urmărește să creeze o legătură directă între noua generație de actori și industria românească de film, într-un cadru care combină pregătirea educațională cu munca efectivă pe platou.

Ce trebuie să trimită candidații

Dosarul de înscriere trebuie să conțină un CV artistic, un videoclip de prezentare de tip „About Me” și un monolog filmat. Videoclipul de prezentare nu trebuie să depășească un minut și 30 de secunde, iar monologul poate avea cel mult trei minute. Materialele trebuie însoțite de o scurtă descriere, de titlu și de numele realizatorului. Înregistrările trebuie să respecte cerințe minime de calitate a imaginii și sunetului, astfel încât să poată fi proiectate pe un ecran de cinema. Fișierele pot fi trimise în format AVI sau MP4, printr-un link de transfer ori printr-un link YouTube nelistat.

Selecția actorilor va avea două etape

În prima etapă, echipa Academiei SFR va analiza materialele primite și va realiza o preselecție. Candidații rămași în concurs vor fi invitați ulterior la un interviu individual.

În urma acestor discuții va fi stabilită distribuția finală a scurtmetrajului. Actorii selectați vor lucra alături de scenaristul câștigător, de regizor și de echipa de producție pe durata festivalului.

Înscrierile sunt deschise până pe 6 iulie

Candidaturile pot fi trimise până la data de 6 iulie 2026, la adresa de e-mail academiasfr@festivalsfr.ro.

Scurtmetrajul va fi filmat în perioada festivalului Serile Filmului Românesc și va reprezenta rezultatul colaborării dintre scenarist, echipa profesionistă de producție și tinerii actori selectați în cadrul Academiei SFR.

Maura ANGHEL