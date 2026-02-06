Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”

Nu știi ce să faci în weekend? De când nu ai mai mers la un spectacol? În acest weekend ai peste 10 opțiuni de spectacole pentru toate vârstele, de la producții pentru adulți la reprezentații pentru copii. Tot ce trebuie să faci este să îți iei bilet!

Poți alege dintre „Ceva cu tăiței”, „Văduva veselă”, „Memoria apei”, „Éram și Éra”, „Aladdin și lampa fermecată”, „Hardughia”, „Capra cu trei iezi”, „Nelson”… tu ce spectacol vei vedea?

Pe lângă acestea, la Palas Mall mai poți admira tarantulele și reptile vii, dar și să participi la evenimentul dedicat iubitorilor de animale „Pet Friendly – Love for Paws”.

Vineri, 6 februarie

Expoziție interactivă pentru copii – Paw Patrol; Mall Moldova (zona HalfPrice); ora 16.00; intrare liberă;

Expoziție de tarantule și reptile vii; Palas Mall; bilet 15 lei;

Spectacolul de teatru „Ceva cu tăiței”; Sala Studio Teofil Vâlcu; ora 18.00; bilet 66 lei;

Opereta „Văduva veselă”; Opera Națională Română Iași; ora 18.30; bilet 70-140 lei;

Concert electro acustic – „Adam’s Nest”; Cafeneaua Negru Zi; ora 19.00; bilet 43 lei;

Petrecere „Ladies Night”; Fratelli; ora 23.00;

Sâmbătă, 7 februarie

Eveniment dedicat iubitorilor de animale – „Pet Friendly – Love for Paws” – ateliere, workshop, strângere de fonduri, demonstrații dresaj canin; Atrium Palas; interval orar 16.00-18.00;

Expoziție de tarantule și reptile vii; Palas Mall; bilet 15 lei;

Spectacolul de teartu „Memoria apei”; Sala Studio Teofil Vâlcu; ora 18.00; bilet 66 lei;

Spectacolul de teatru „Éram și Éra”; Ateneul Național Iași; ora 19.00; bilet 25 lei;

Spectacolul de teatru „Aladdin și lampa fermecată”; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 12.00; bilet 20 lei;

Opereta „Văduva veselă”; Opera Națională Română Iași; ora 18.30; bilet 70-140 lei;

Atipic Young la Zbor Hub – concept dedicat tinerilor care vor mai mult decât teorie; ora 11.00; link înscriere;

Petrecere Afro House – „MASAKA AFRICANA”; MINA Museum Iași; ora 21.00; bilet 90-120 lei;

Petrecere „Saturday night legends”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;

Duminică, 8 februarie