Iașul intră în primul weekend din iulie cu o agendă bogată de evenimente, de la cultură și muzică, până la sport, întâlniri comunitare și seri de relaxare. Pentru ieșenii care rămân în oraș, dar și pentru turiștii aflați la Iași, zilele de 3, 4 și 5 iulie pot deveni un traseu de vară între Palatul Culturii, Grădina Palas, centrul orașului și zona Ciric.

Picasso la Palatul Culturii

Una dintre atracțiile culturale ale weekendului este expoziția „Picasso la Palat!”, găzduită de Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii. Evenimentul aduce în atenția publicului una dintre cele mai puternice semnături ale artei moderne și poate fi o alegere inspirată pentru cei care vor să înceapă weekendul într-un ritm mai calm, dar cu miză culturală.

Palatul Culturii rămâne, în această perioadă, unul dintre cele mai vizitate locuri din Iași. Pentru familii, turiști sau ieșeni care vor să redescopere orașul, o vizită la muzeu poate fi completată cu o plimbare prin zona Palas și centrul istoric.

Iași Pride aduce culoare în centrul orașului

Sâmbătă, 4 iulie, Iași Pride aduce în stradă unul dintre cele mai vizibile evenimente civice ale weekendului. Marșul este programat în zona centrală a orașului, pe un traseu care pornește din apropierea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și ajunge spre Piața Palatului Culturii.

Evenimentul face parte din festivalul Iași Pride, ajuns la a șasea ediție, și aduce în prim-plan dreptul la vizibilitate, respect și siguranță pentru comunitatea LGBTQ+. Dincolo de dimensiunea civică, Pride-ul devine și un moment de întâlnire între generații, comunități și oameni care privesc orașul ca pe un spațiu deschis dialogului.

Concerte în aer liber la Palas

Grădina Palas devine, în acest weekend, una dintre principalele scene ale orașului. Sâmbătă seara, publicul este așteptat la un concert în aer liber cu cei 3 Tenori ieșeni, alături de invitați speciali. Programul anunțat include nume sonore și momente muzicale gândite pentru un public larg.

Duminică, atmosfera continuă cu o gală de operă, într-un format accesibil și spectaculos, potrivit pentru o seară de vară în centrul Iașului. Pentru cei care nu vor să plece din oraș, concertele de la Palas pot fi una dintre cele mai bune variante de weekend, mai ales că transformă spațiul urban într-o scenă deschisă.

Festival la Ciric și tenis la baza sportivă

Zona Ciric intră și ea pe harta evenimentelor de weekend. BalkaniQ Fest aduce trei zile de muzică și atmosferă de festival, cu seri tematice și public tânăr. Evenimentul se desfășoară la The Secret, într-un cadru potrivit pentru concerte, dans și petreceri de vară.

Tot la Ciric începe, pe 5 iulie, Concord Iași Open powered by MET, una dintre competițiile sportive importante ale perioadei. Turneul de tenis aduce la Iași sportivi, antrenori și spectatori, consolidând zona Ciric ca punct de atracție nu doar pentru agrement, ci și pentru evenimente sportive.

Stand-up și seri de relaxare

Pentru cei care vor să încheie weekendul într-o notă relaxată, Iașul are și variante de stand-up comedy. Duminică seara sunt programate spectacole în cluburile din oraș, potrivite pentru publicul care caută o experiență mai lejeră, după două zile pline de evenimente.

Restaurantele, terasele și spațiile culturale din centru completează agenda weekendului. O plimbare prin Copou, o seară în zona Palas sau o ieșire la Ciric pot deveni alternative bune pentru cei care nu vor neapărat un program fix, ci doar o zi de vară trăită în oraș.

Un weekend pentru toate gusturile

Weekendul 3-5 iulie arată un Iași activ, divers și viu. Cultura, muzica, sportul, evenimentele comunitare și festivalurile se întâlnesc în același oraș, într-un început de iulie care poate scoate ieșenii din case.

Pentru familii, Palatul Culturii și zona Palas sunt variante sigure. Pentru publicul tânăr, Ciricul devine punct de atracție. Pentru cei interesați de orașul civic, Iași Pride este evenimentul central al zilei de sâmbătă. Iar pentru cei care vor doar să simtă vara, Iașul oferă suficiente motive să nu rămână în casă. Dan DIMA