Cel mai „titrat” infractor ieșean cere să i se taie din pedeapsă

Alin Petrică Berbecaru (34 de ani), individul care tinde să aibă în palmares tot Codul Penal, tocmai primise o nouă condamnare, a cincea din ultimul deceniu. Putea fi şi a şasea, dar cei de la Kaufland au renunţat să se mai constituie parte civilă. Alin a făcut, la viaţa lui, destulă puşcărie pentru fapte precum tentativă de omor, furt calificat, tâlhărie, lovire sau alte violenţe etc. Noua condamnare, de opt ani şi zece luni, i se pare prea dură, vrea ca magistraţii să mai taie din ea.

Noi infracţiuni, în principal furturi şi o ţeapă trasă la o firmă de telefonie mobilă

Condamnat, în 2012, la opt ani de închisoare pentru o tentativă de omor, Berbecaru n-a executat decât cinci. Liberarea din octombrie 2017 a fost considerată ca fiind una la termen, aproape trei ani scăzându-i-se din pricina condiţiilor grele de detenţie. A avut grijă să nu stea prea multă vreme departe de gratii, revenind pe tărâmul infracţional după doar opt luni de linişte. I-a spart nasul unui necunoscut, l-a bătut de l-a băgat în spital şi, chiar dacă se afla în stare de recidivă postexecutorie, magistraţii i-au dat doar o pedeapsă cu suspendare. Prilej pentru noi infracţiuni, în principal furturi şi o ţeapă trasă la o firmă de telefonie mobilă.

Apogeul fărădelegilor a fost atins în noiembrie 2021, când, aflându-se în satul de baştină, Dumitreştii Galăţii, comuna Schitu Duca, a năvălit în casa unei femei în vârstă de 69 de ani, M.G., i-a propus acesteia o partidă de sex, bătrâna l-a refuzat, iar el i-a rupt hainele de pe ea, apoi i-a introdus degetul în vagin. Totuşi, violul nu s-a consumat, M.G. reuşind să se refugieze sub pat. Ca să nu plece cu mâna goală, a înşfăcat, la repezeală, diverse obiecte din casă.

Cum M.G. îl cunoştea, l-a reclamat la poliţie, şi-a scos certificat medico-legal, lui i-a fost deschis încă un dosar penal şi a fost dat în urmărire generală. Recidivistul a reuşit să se ascundă aproape două luni.

Greşeală prostească: s-a dus cu banii furaţi la o casă de schimb valutar

În acest timp, el mai era judecat într-un dosar de furt, unul extrem de bizar, în care autorul s-a dat de gol în urma unei prostii monumentale. Victima, un basarabean pe nume Mitică T., ce cumpărase o pepineră la marginea satului şi venea acolo o dată pe lună, pentru a vedea cum îngrijesc tarlaua sătenii tocmiţi de el pentru asta.

Basarabeanul venise cu maşina, mai avea câteva sute de metri până la intrarea în pepinieră, însă nevoile fiziologice l-au făcut să oprească vehiculul, să coboare şi să meargă în spatele unui tufiş. Din grabă, n-a mai încuiat portiera.

Chiar atunci s-a nimerit ca pe acolo să treacă Berbecaru. Care, mai mult din reflex, a încercat portierele. Erau descuiate, le-a deschis, pe scaunul din dreapta, la vedere, un portofel în care erau 305 euro, 61 lei româneşti, 5.006 lei moldoveneşti, precum şi documentele de identitate ale lui Mitică şi ale soţiei soţiei sale. Greşeala hoţului violator a fost că s-a dus la o casă de schimb valutar, încercând să schimbe leii moldoveneşti. Cam mulţi bani, fapt care a atras atenţia funcţionarului de acolo. Acesta a sesizat poliţia, a venit un echipaj, Berbecaru a fost supus unei percheziţii corporale, asupra lui s-au găsit actele de identitate ale lui Mitică şi soţiei sale, precum şi cei 305 euro. Pentru acest furt şi pentru tentativa de viol, infractorul s-a ales cu o pedeapsă rezultantă de opt ani şi zece luni de închisoare.

Vrea doar amendă penală pentru ultimul său furt

Ajuns în Penitenciarul Giurgiu, Berbecaru nu s-a împăcat defel cu ideea că va petrece restul deceniului după gratii. A făcut două contestaţii la executare, ambele respinse. Mai nou, a atacat la Curtea de Apel Iaşi sentinţa din dosarul cu furtul borsetei basarabeanului. A solicitat rejudecarea cauzei şi reindividualizarea pedepsei, în sensul de a i se aplica o amendă penală, şi nu pedeapsa închisorii. N-a avut câţtig de cauză nici de data asta. După ce i-au studiat cazierul, magistraţii s-au luat cu mâinile de cap şi i-au respins apelul. Claudiu CONSTANTIN