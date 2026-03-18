Cetățeni israelieni prinși într-un uriaș scandal de trafic de droguri, la Iași

O acțiune fulger a polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, în colaborare cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, a dus la descoperirea și destructurarea unei rețele de trafic de droguri de risc, implicând doi bărbați de origine israeliană, de 26 și 27 de ani.

Din probele strânse de anchetatori a reieșit că, între decembrie 2024 și martie 2026, unul dintre bărbați, în vârstă de 27 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut în Iași cantități de canabis, la prețuri ce variau între 120 și 300 de lei per tranzacție. În paralel, celălalt suspect, de 26 de ani, și-ar fi desfășurat activitatea ilegală pe parcursul lunii martie 2025.

Acțiunea polițiștilor a culminat pe 12 martie 2026, când, în urma unei percheziții domiciliare, au fost confiscate aproximativ 510 grame de canabis, un grinder, un cântar de precizie, plicuri autosigilante și capsule cu substanță activă din categoria drogurilor de mare risc. Obiectele descoperite indică nu doar distribuție la scară mică, ci o rețea organizată și periculoasă.

Imediat după percheziție, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea ambilor bărbați, iar la 13 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași a decis arest preventiv pentru 30 de zile pentru bărbatul de 27 de ani și control judiciar pe 60 de zile pentru celălalt suspect, de 26 de ani.

Descoperirea acestui caz scoate în evidență pericolul traficului de droguri în Iași, în special în rândul tinerilor, dar și eficiența coordonării dintre poliție și procuratură în combaterea criminalității organizate. Andrei TURCU