Cinci echipe TUIASI au intrat în finala NXP Cup

Rezultate remarcabile pentru studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) la ediţia din acest an a NXP Cup, regionala România & Grecia. Cinci echipe din cele 10 înscrise la competiţie s-au calificat în finala care va avea loc în perioada 13-14 mai, la Eindhoven, Olanda. Regionala România & Grecia s-a desfăşurat în aprilie, la Bucureşti, iar gazdă a fost Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică din capitală.

Iniţial, pentru ediţia 2024-2025 au fost înscrise 97 de echipe, dar după perioada de pregătire au rămas în cursă doar 38. „De la aceasta regională, 10 echipe merg mai departe la etapa EMEA(Europe, Middle East, Africa). De la AC Iaşi au mers la regionala de la Bucureşti 10 echipe (29 de studenţi), iar 5 echipe s-au calificat la etapa EMEA din Olanda. Alte cinci echipe care merg mai departe sunt de la Universitatea Politehnică Timişoara şi Universitatea Politehnică din Bucureşti. Adresăm felicitări tuturor echipelor participante pentru efortul şi performanţa deosebită şi, totodată, dorim să evidenţiem contribuţia valoroasă a studenţilor Viorel Stoica şi Octavian Ursachi (anul IV, specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei), care au coordonat activităţile de pregătire prin organizarea unor workshopuri săptămânale, contribuind astfel la formarea şi susţinerea colegilor mai tineri”, a spus Ştefan Daniel Achirei, şef lucrări dr.ing. la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul TUIASI.

NXP Cup este o competiţie dedicată maşinilor autonome, creată pentru a oferi studenţilor o experienţă practică în domeniul vehiculelor autonome. Participanţii au ocazia să dezvolte şi să aplice software pentru vehicule de acest tip, într-un cadru competitiv, abordând provocări din viaţa reală.

Echipele au avut la dispoziţie kit-uri cu software NXP pe care le-au implementat pe maşini, iar testul final s-a dat pe circuit. Traseul presupune parcurgerea unei ture complete. Prima tură parcursă complet se punctează, timpul cel mai bun obţinut fiind transformat în puncte. De asemenea, se punctează suplimentar dacă maşina încetineşte şi se opreşte în dreptul obstacolului.

Echipele câştigătoare de la TUIASI la regionala România & Grecia sunt: Imperiul Apache - formată din studenţii Petrişor Eduard-Gabriel, Mihai Mihalache, Dumitru Miţca; Rusteze – Mihai - Gabriel Raţă, Andrei Ciobanu, Andrei Paladi; Segmentation Fault - fElisei Loghin, Laurenţiu Huţanu, Andrei Robert Filip; The ducks from the trucks - Silviu Posmagiu şi Matei Obreja Obreja; MotorIasi - Ioan Darian Ladunca, Alexandru Chiriac şi Francis-Gabriel Vîrlan.

Echipele TUIASI vor concura în finală cu echipe din Olanda, Germania, Tunisia, Liban, Franţa, Elveţia, Maroc, Slovacia, Cehia, Polonia. Laura RADU