Cinci zile de coșmar pentru pompierii ieșeni

În doar câteva zile, liniștea aparentă din Iași a fost spartă de sute de situații-limită, gestionate contra-cronometru de pompierii militari. Bilanțul este unul care atrage atenția: nu mai puțin de 407 misiuni desfășurate în intervalul 9–14 aprilie, un ritm alert care arată clar presiunea uriașă pusă pe echipajele de intervenție.

În spatele acestor cifre se ascunde o realitate intensă, în care fiecare oră a adus noi urgențe. Cele mai multe intervenții – 228 - au fost dedicate situațiilor critice: incendii, accidente, intervenții salvatoare. Nu mai puțin de 15 incendii au izbucnit în locuințe, anexe, instalații electrice, dar și pe terenuri acoperite cu vegetație uscată. Focul a lovit fără avertisment, iar cauzele sunt, în mare parte, aceleași care se repetă de ani de zile: instalații electrice defecte, coșuri de fum necurățate, neglijență sau utilizarea necorespunzătoare a focului deschis.

În paralel, echipajele SMURD au fost într-o cursă continuă pentru salvarea de vieți, intervenind în 178 de cazuri medicale. Fiecare apel a însemnat o luptă cu timpul - oameni în stare critică, accidente, situații în care fiecare minut a făcut diferența între viață și moarte.

Dar intervențiile nu s-au oprit aici. Alte zeci de misiuni au inclus deblocări de uși, salvări de animale, transportul persoanelor vulnerabile sau chiar intervenții pirotehnice pentru neutralizarea muniției rămase neexplodate — un pericol invizibil, dar extrem de real.

Pe lângă acțiunile din teren, pompierii au monitorizat constant situațiile de risc și transporturile de materiale periculoase, desfășurând nu mai puțin de 171 de astfel de misiuni. În același timp, au continuat activitățile preventive, încercând să reducă numărul incidentelor prin informare și controale.

Ceea ce devine însă evident din această avalanșă de intervenții este un lucru simplu, dar îngrijorător: multe dintre aceste situații puteau fi evitate. Un cablu defect, un coș de fum necurățat, o clipă de neatenție în bucătărie sau un foc aprins necontrolat pot declanșa tragedii.

Realitatea este dură: pompierii intervin rapid și eficient, dar prevenția rămâne cea mai puternică armă. Autoritățile atrag însă atenția asupra unor reguli simple, dar vitale: verificarea instalațiilor electrice, curățarea coșurilor de fum, supravegherea surselor de foc, evitarea arderii vegetației uscate. Andrei TURCU