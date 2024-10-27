Cine este tânărul care a adus lacrimi pe scena de la Vocea României 2024: „E ok să plângi”

Ștefan Nechita a făcut furori la Vocea României 2024. Tânărul a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune ale juraților cu o interpretare care a stârnit emoții și lacrimi.

Ștefan Nechita are 25 de ani, iar de profesie este stomatolog, antrenor de fitness și artist stradal. Provine din Iași, iar pasiunea lui este muzica, lucru pe care l-a dovedit în emisiunea Vocea României. La audițiile pe nevăzute, tânărul a cântat „Budapesta lui George Erza” și a stârnit fiori în rândul celor din jur.

„Este un fenomen neașteptat, să întorc toate scaunele, cu toată sinceritatea”, a mărturisit Ștefan Nechita după interpretarea sa.

Irina Rimes: „Ești foarte special. Tare îmi doresc să lucrez cu tine Ștefan, dacă ar fi fost după mine ți-aș fi luat chitara, cu toate că mi-a plăcut cum ai început. Mi-am dat seama că ești și cu chitara în mână, dar de data asta cred că te-a încurcat destul de mult, plus emoțiile. Nu ai fost foarte stabil pe piesă, dar eu cred că ne-am întors cu toți pentru vocea specială, pentru timbrul special pe care îl ai. Ești foarte special. Tare îmi doresc să lucrez cu tine. Vino în echipa mea”.

Horia Brenciu: „Asta este forța muzicii, aste este forța sentimentelor, de fapt. Ai cântat din inimă. Sunt absolut convins că dacă aș fi trecut pe Bulevardul Ștefan cel Mare (n.r. unde cântă ca artist stradal), sunt absolut convins că m-aș fi oprit și te-aș fi ascultat”.

Theo Rose a mărturisit, de asemenea, că nu a mai auzit până acum „un timbru vocal așa puternic” la Vocea României. Artista s-a lăsat cucerită de talentul lui Ștefan Nechita și l-a încurajat să lupte pentru visul lui.

„Nu am mai auzit, în sezonul acesta și nici în sezoanele anterioare, așa un timbru vocal puternic. Ai o voce incredibilă. Da, a fost ușor stângace, pe alocuri, interpretarea, dar nu a mai contat nimic. Atât de mare e vocea ta. Sper doar că ești conștient de asta, sper doar că o să fii deschis propunerilor antrenorului sau antrenorilor tăi și că o să iei tot ce ți se oferă în competiția asta, pentru că meriți mult mai mult. Meriți un parcurs dincolo de Vocea României. Bravo ție”, a spus Theo Rose.

Smiley l-a întrebat dacă este un cântăreț profesionist, însă el a mărturisit, vizibil emoționat, că face muzică de câțiva ani, mai exact de când a terminat liceul.

„E ok să plângi. Eu m-am întors pentru că am simțit o cântare foarte sinceră, care nu vine nici din chitară, nici din voce. Care vine din suflet. Și asta este cel mai important, pentru că muzica nu este pentru profesioniști, neapărat. Muzica este pentru toată lumea și pentru cei care știu să cânte, și pentru cei care nu știu să cânte.

Și pentru cei care vor să își câștige existența din asta sau pentru cei care doar o ascultă sau o fac de plăcere, la ei acasă, din pasiune. Se vede că la tine este vorba despre pasiune. Ne dorim mai mulți oameni pasionați, la Vocea României, oameni ca tine”, a spus Smiley la rândul său.

Ștefan Nechita a ales să meargă în echipa lui Tudor Chirilă