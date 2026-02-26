* între 1 și 8 martie, Iașul va găzdui a VII-a ediție a Classix Festival * evenimentul va fi construit în jurul temei Art&Mind, un apel la prezență și încetinire, la felul în care „mintea umană” stă în spatele oricărui act de creație * Forumul Cultural Austriac aduce la Iași #creATivity: o succesiune de întâlniri care trec de la strategii culturale pentru oraș la cinema de animație electronică

În fiecare început de martie, Iașul își caută pulsul între tradiție și viitor. Classix Festival 2026 îl prinde exact în acest punct: ediția a VII-a (1–8 martie 2026) se așază sub tema Art&Mind, descrisă de organizatori ca o redefinire a relației dintre creativitate și creierul uman – felul în care percepem, imaginăm, simțim și, uneori, ne „vindecăm” prin artă, cu un îndemn limpede la prezență și la încetinire.

În interiorul acestei teme, parteneriatul dintre Classix și Forumul Cultural Austriac aduce publicului ieșean #creATivity, o micro-secțiune care pune reflectorul pe artiști și formate vizionare, folosind atât emoția, cât și tehnici de creație tradiționale și contemporane pentru a stimula reflecția și spiritul critic. E o „incursiune în trecutul muzical cu urechea prezentului”, completată de artele vizuale și cinematografice, la care se adaugă și o discuție despre locul culturii în țesutul urban.

Primul moment-cheie este pe 3 martie, de la ora 12:00, la Palatul Braunstein (Cupola), unde are loc dezbaterea în limba engleză „Cities, culture & power”. Discuția pornește de la relația dintre cultură, administrație publică și identitatea orașelor și pune accentul pe integrarea culturii într-o strategie pe termen lung: continuitate, coerență, asumare strategică și ideea că investiția în cultură poate genera identitate, coeziune și relevanță internațională. Participă Anca Lupeș, Andrei Popov, Bogdan Trâmbaciu și Gabriella Bergman, iar moderator este Mihai Bulai. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Seara, pe 3 martie 2026, ora 20:00, Iașul intră în registrul vizual al viitorului, la Acaju Café, cu proiecția specială „Ars Electronica Animation Festival 2025 on Tour”. Documentul precizează că, „ca în fiecare an”, la Classix începe turneul în România al filmelor din palmaresul festivalului de animație electronică de la Linz, într-un maraton care aduce două selecții: „PANIC – Best of” și „Austrian Panorama”.

Pe 4 martie 2026, ora 16:00, la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, micro-secțiunea se mută în memorie și patrimoniu: vernisajul expoziției documentare „Gustav Klimt și Künstler-Compagnie la Peleș”, curatoriată de cercet. dr. Antonela Corban (Iași). Expoziția aduce în prim-plan o etapă mai puțin cunoscută din creația lui Klimt: perioada de tinerețe, înainte de consacrarea vieneză, când a realizat un amplu program decorativ la reședința de la Sinaia a familiei regale a României.

În aceeași zi, pe 4 martie 2026, ora 19:00, la Palatul Culturii din Iași, vine punctul de intensitate emoțională: concertul „Love Frequencies” cu Duo Minerva (Johanna Gossner – clarinet, Damian Keller – acordeon). Textul de prezentare îl descrie ca pe „un imn dedicat iubirii”, un dialog între inimă și minte, între fragilitate și pasiune, în care Duo Minerva reîmbracă în versiuni noi compoziții celebre de Kurt Weill, Nino Rota, Erik Satie sau Georges Bizet, alături de creații contemporane.

Maura ANGHEL