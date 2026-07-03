Performanță de excepție. Iașul, pe podium la Brain Master Istanbul
SFR 17 se deschide la Iași cu film și concert 3 Sud Est
Nara, orașul cerbilor sacri și al lui Buddha
Unde mâncăm în weekend la Iași și cât costă un prânz
Bancul Zilei
Iașul, reprezentat în conducerea federației naționale a IMM-urilor
Fă lumină în biserica din Rediu. Campanie de donații
Lovitură pentru milioane de șoferi: motorina s-a scumpit peste noapte, iar autoritățile sunt în alertă
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Concerte‑eveniment cu Al Bano, expoziții de artă și spectacole pentru cei mici, la Iași!

Concerte‑eveniment cu Al Bano, expoziții de artă și spectacole pentru cei mici, la Iași!

Concerte‑eveniment cu Al Bano, expoziții de artă și spectacole pentru cei mici, la Iași!

Două seri magice cu cei 3 tenori ieșeni, dintre care una alături de legendarul Al Bano, expoziții de top la Palatul Culturii și multe povești pentru copii în Amfiteatrul Palas și la Teatrul „Luceafărul”.

Concerte & spectacole – Ateneul Național Iași

 Sâmbătă, 4 iulie, 20:00 – Al Bano & Trei Tenori ieșeni, Grădina Palas – Acces liber

Duminică, 5 iulie, 20:00 – Trei Tenori ieșeni, Grădina Palas – Acces liber

Marți, 7 iulie, 19:00 – Concert la Palat, Orchestra de Cameră de Tineret a Iașului, Holul de Onoare – Palatul Culturii

Sâmbătă, 11 iulie, 10:00 – Cenușăreasa, spectacol pentru copii, Amfiteatrul Palas

Duminică, 12 iulie, 10:00 – Aventuri cu dl Goe, spectacol pentru copii, Amfiteatrul Palas

Duminică, 12 iulie, 20:00 – Impro ATN, show în aer liber, Amfiteatrul Palas

Expoziții – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

3 – 12 iulie – Picasso la Palat! – Muzeul de Artă

30 iunie – 30 august – Memoria profesorului Ion H. Ciubotaru, Muzeul Etnografic al Moldovei

25 iunie – 26 iulie – Pereți – expoziție Gheorghe Lungu

19 iunie – 4 octombrie – A fost odată ca niciodată…! – istoria copilăriei în primele veacuri romane

10 iunie – 10 iulie – Iașul lui Enescu. 145 de ani de la naștere – expoziție foto-documentară

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

29 iunie – 29 iulie – Casa Porților Deschise, simpozion de creație

31 mai – 30 octombrie – Oracolul – Capsula de Hârtie, expoziție deschisă marți–duminică, 10:00–17:00

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul”

Vineri, 5 iulie

11:00 – Privighetoarea, sala mică

13:30 – Tramvaiul gândurilor, spectacol în tramvai (Tg Cucu – Tudor Vladimirescu – Podu Roș – Tg Cucu)

14:30 – Tramvaiul gândurilor, aceeași rută

17:30 – Degețica, sala mică

Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași

17 iunie – 6 iulie – Expresii plastice în fire și culori, Georgeta Murgoci Vrînceanu – Galeria Absida.

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri