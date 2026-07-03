Concerte‑eveniment cu Al Bano, expoziții de artă și spectacole pentru cei mici, la Iași!

Două seri magice cu cei 3 tenori ieșeni, dintre care una alături de legendarul Al Bano, expoziții de top la Palatul Culturii și multe povești pentru copii în Amfiteatrul Palas și la Teatrul „Luceafărul”.

Concerte & spectacole – Ateneul Național Iași

Sâmbătă, 4 iulie, 20:00 – Al Bano & Trei Tenori ieșeni, Grădina Palas – Acces liber

Duminică, 5 iulie, 20:00 – Trei Tenori ieșeni, Grădina Palas – Acces liber

Marți, 7 iulie, 19:00 – Concert la Palat, Orchestra de Cameră de Tineret a Iașului, Holul de Onoare – Palatul Culturii

Sâmbătă, 11 iulie, 10:00 – Cenușăreasa, spectacol pentru copii, Amfiteatrul Palas

Duminică, 12 iulie, 10:00 – Aventuri cu dl Goe, spectacol pentru copii, Amfiteatrul Palas

Duminică, 12 iulie, 20:00 – Impro ATN, show în aer liber, Amfiteatrul Palas

Expoziții – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

3 – 12 iulie – Picasso la Palat! – Muzeul de Artă

30 iunie – 30 august – Memoria profesorului Ion H. Ciubotaru, Muzeul Etnografic al Moldovei

25 iunie – 26 iulie – Pereți – expoziție Gheorghe Lungu

19 iunie – 4 octombrie – A fost odată ca niciodată…! – istoria copilăriei în primele veacuri romane

10 iunie – 10 iulie – Iașul lui Enescu. 145 de ani de la naștere – expoziție foto-documentară

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

29 iunie – 29 iulie – Casa Porților Deschise, simpozion de creație

31 mai – 30 octombrie – Oracolul – Capsula de Hârtie, expoziție deschisă marți–duminică, 10:00–17:00

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul”

Vineri, 5 iulie

11:00 – Privighetoarea, sala mică

13:30 – Tramvaiul gândurilor, spectacol în tramvai (Tg Cucu – Tudor Vladimirescu – Podu Roș – Tg Cucu)

14:30 – Tramvaiul gândurilor, aceeași rută

17:30 – Degețica, sala mică

Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași

17 iunie – 6 iulie – Expresii plastice în fire și culori, Georgeta Murgoci Vrînceanu – Galeria Absida.