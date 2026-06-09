Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași aduce în discuție viitorul sustenabil al educației superioare, prin conferința SustainEd, programată pe 12 iunie. Dincolo de sala de conferință, însă, Iașul oferă propriul test de realitate: un oraș tot mai aglomerat, mai încins vara, mai presat de construcții și tot mai dependent de soluții reale, nu doar de concepte frumos formulate.

Sustenabilitatea nu mai este un termen rezervat proiectelor europene, rapoartelor academice sau strategiilor scrise în limbaj tehnic. A devenit una dintre marile teme ale educației, ale orașelor și ale generațiilor care vor trebui să trăiască într-o lume mai caldă, mai aglomerată și mai vulnerabilă. La Iași, subiectul va fi pus în discuție pe 12 iunie, când Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează conferința SustainEd – „Empowering Higher Education for a Sustainable Future”. Evenimentul propune o reflecție asupra rolului universităților în formarea unui viitor sustenabil și asupra felului în care educația superioară poate pregăti tineri capabili să gândească altfel relația dintre dezvoltare, resurse, mediu și comunitate.

Numai că, la Iași, această discuție nu se poartă într-un vid. Orașul însuși este un studiu de caz. Studenții pot învăța despre sustenabilitate în amfiteatre, dar ies apoi într-un spațiu urban în care traficul, betoanele, verile tot mai greu de suportat și deficitul de spații verzi pun presiune directă pe calitatea vieții.

De la diploma verde la decizia publică

SustainEd aduce la Iași o temă necesară: cum poate educația superioară să contribuie la un viitor sustenabil. Dar adevărata întrebare rămâne în afara sălii de conferință. Cât de pregătit este orașul să trăiască ceea ce universitățile predau?

Pentru studenți, viitorul sustenabil nu va fi doar o formulare dintr-un program academic. Va fi orașul în care merg pe jos, așteaptă autobuzul, locuiesc în chirie, respiră aerul de vară și decid, într-o zi, dacă rămân sau pleacă.

De aceea, conferința UAIC poate fi citită și ca un semnal pentru Iași. Nu este suficient să vorbim despre verde într-un oraș care se încălzește, se aglomerează și se sufocă urban. Sustenabilitatea trebuie să coboare din discurs în stradă, din diplomă în cartier și din conferință în decizia publică.

Clara DIMA