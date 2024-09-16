Conferințele Academiei Române -- „Mintea umană și tehnologia în contextul noii revoluții industriale”

Academia Română - filiala Iași organizează pe 17 septembrie o conferință de excepție cu tema „Mintea umană și tehnologia în contextul noii revoluții industriale”, susținută de domnul Daniel David, Profesor Universitar Doctor, Psiholog și Membru Corespondent al Academiei Române, Rector al Universității Babeș-Bolyai. Evenimentul, programat să înceapă la ora 10:00, va oferi o platformă valoroasă pentru explorarea interacțiunilor dintre mintea umană și evoluțiile tehnologice ce caracterizează noua revoluție industrială. Daniel David este recunoscut ca unul dintre cei mai apreciați oameni de știință din România, specializat în psihologie și științe cognitive. În cadrul acestei conferințe, el va aduce în atenția publicului provocările și oportunitățile generate de inovarea tehnologică, discutând despre impactul schimbărilor actuale asupra societății contemporane. Participarea la eveniment este deschisă publicului larg, oferind o oportunitate unică de a interacționa cu o personalitate de prestigiu și de a învăța despre conceptele esențiale ale noii revoluții industriale.

Această conferință face parte din proiectul cultural „Mărturii ale vieții culturale din Academia Română”, derulat de Filiala Iași a Academiei Române, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Proiectul își propune să faciliteze transferul de cunoaștere către publicul larg, având în centru tradițiile, istoria și patrimoniul cultural românesc. Printre activitățile incluse se numără prelegerile Academiei Române - Filiala Iași (sesiuni interactive în care membrii Academiei vor împărtăși din experiențele lor, promovând un dialog cu publicul), un podcast în care academicienii vor discuta teme diverse legate de știință, literatură și cultură, prezentări de cărți rare (episoade video despre cărți din patrimoniul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, subliniind importanța acestor colecții) etc. Președintele Filialei Iași, Acad. Viorel Barbu, subliniază că proiectul răspunde nevoii de revitalizare a memoriei culturale și de îmbunătățire a accesului la resursele culturale prin tehnologii digitale. El consideră că proiectul va stimula dialogul educațional și va contribui la formarea unei culturi a colaborării interdisciplinare, punând în valoare patrimoniul de carte rară și promovând interacțiunea dintre public și Academie.

Maura ANGHEL

Conferințele viitoare din cadrul proiectului:

10 octombrie 2024 : Marius Andruh, Vicepreședinte al Academiei Române, va susține conferința „Două monumente ale chimiei românești: Gheorghe Spacu și Costin D. Nenițescu”.

17 octombrie 2024 : Wilhelm Dancă va discuta despre „Educația și provocările competențelor digitale”.

23 octombrie 2024 : Ștefan Afloroaei va aborda tema „Cercetările hermeneutice și relevanța lor în sfera educației”.

31 octombrie 2024: Gheorghe Popa va vorbi despre „Nevoia de modele: exemple din comunitatea fizicienilor ieșeni”. Aceste conferințe vor avea loc în Aula Academiei Române Filiala Iași și vor fi înregistrate pentru a fi accesibile publicului pe site-ul instituției.



