Copiii de 12 ani ar putea răspunde penal pentru omor. Reacție dură de la Iași

* propunerea legislativă care vizează coborârea vârstei răspunderii penale de la 14 la 12 ani, pentru infracțiunea de omor, stârnește reacții puternice * Asociația „Justiție pentru minori” din Iași avertizează că o asemenea măsură ar muta răspunsul statului din zona protecției copilului în zona pedepsei

O inițiativă legislativă care propune scăderea vârstei răspunderii penale de la 14 la 12 ani, exclusiv pentru infracțiunea de omor, a reaprins una dintre cele mai sensibile dezbateri publice: cât de devreme poate fi tratat un copil ca infractor.

Asociația „Justiție pentru minori” din Iași a transmis, pe 11 martie 2026, o poziție fermă împotriva modificării Codului penal, susținând că un minor care ajunge să comită o faptă extremă este, în cele mai multe cazuri, rezultatul unui lung șir de eșecuri familiale, sociale și instituționale.

„Statul nu își poate transfera propriile eșecuri asupra copilului. Un minor care ajunge să comită o faptă extremă este rezultatul unui lanț de neglijențe instituționale anterioare – familie, școală, servicii sociale, sănătate mintală, comunitate –, iar răspunsul corect nu este pedepsirea mai devreme, ci intervenția mai devreme”, a declarat avocata Geta Lupu, președinta Asociației „Justiție pentru minori”.

Potrivit acesteia, actuala limită de 14 ani nu este una arbitrară, ci are la bază realități legate de dezvoltarea neuropsihologică a copilului, de controlul impulsurilor și de capacitatea de a înțelege pe deplin consecințele penale ale faptelor sale.

În plus, organizația atrage atenția că faptele de o asemenea gravitate comise de copii sub 14 ani sunt excepționale statistic, în timp ce adevăratele cauze ale violenței juvenile sunt deja cunoscute: sărăcia, abuzul, neglijarea, violența domestică, abandonul școlar și lipsa intervenției timpurii.

Mesajul central transmis de asociația ieșeană este că justiția juvenilă trebuie să rămână una centrată pe recuperare, nu pe sancțiune. „Copilul delincvent este aproape întotdeauna și copil victimă”, avertizează Geta Lupu, subliniind că o coborâre a pragului penal nu ar preveni tragediile, ci ar adăuga o nouă traumă asupra unui copil deja vulnerabil.

Maura ANGHEL