Palatul Culturii din Iași îi invită pe copii într-o experiență artistică inspirată de unul dintre cei mai importanți creatori ai secolului XX. În perioada 8 - 11 iulie 2026, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere Culturală, Proiecte și Marketing, organizează atelierele educaționale „Picasso și jocul formelor”, sub semnătura DICE, cu sprijinul Muzeului de Artă Iași.

Programul este dedicat copiilor cu vârste între 5 și 14 ani și vine în completarea expoziției „Picasso la Palat!”, găzduită de Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Artmark.

Picasso, explicat copiilor prin forme, culori și joc

Atelierele sunt construite ca o întâlnire accesibilă cu arta modernă. Copiii vor descoperi câteva dintre lucrările reprezentative ale lui Pablo Picasso și vor afla, pe înțelesul lor, detalii despre viața și creația artistului spaniol.

Experiența nu rămâne doar una de observare. Participanții vor explora formele, culorile și simbolurile asociate stilului lui Picasso, atât în spațiul expozițional, cât și în sala de educație muzeală. Accentul cade pe curiozitate, imaginație și libertatea de a privi arta altfel.

Atelier creativ la Palatul Culturii: copiii pleacă acasă cu un magnet decorat

Partea practică a atelierului îi invită pe copii să își exprime creativitatea prin decorarea unui magnet inspirat de universul lui Picasso. Obiectul realizat va putea fi păstrat ca amintire a experienței muzeale.

Atelierul durează aproximativ 60 de minute și este conceput pentru grupuri de 3 până la 20 de participanți. Biletul costă 20 de lei de persoană. Înscrierile și informațiile suplimentare se pot face la telefon 0232 275 979, interior 116, sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook Atelierele DICE.

Educație culturală pentru copii, într-un muzeu-emblemă al Iașului

Atelierele „Picasso și jocul formelor” transformă vizita la muzeu într-o activitate vie, potrivită pentru vacanța de vară. Copiii nu doar privesc lucrări de artă, ci sunt invitați să înțeleagă, să întrebe și să creeze.

Pentru Iași, astfel de programe aduc arta mai aproape de publicul tânăr și arată că muzeul poate fi un spațiu prietenos, în care copiii învață prin joc, culoare și experiment. Clara DIMA