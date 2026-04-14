COȘMAR! Peste 700 de pacienți în UPU, de Paște!

* dintre aceștia, 107 au necesitat internare, multe cazuri fiind grave şi necesitând îngrijiri de specialitate, în special pe secţiile de gastroenterologie * excesele alimentare au făcut ravagii - 56 de pacienţi cu colici biliare, pancreatite acute şi sindroame dispeptice, afecţiuni agravate de mesele copioase specifice sărbătorilor * alcoolul a amplificat tabloul dramatic * nici violenţa nu a lipsit în primele zile de Paşte

Primele zile ale sărbătorilor pascale s-au transformat într-un adevărat coşmar pentru medici şi pacienţi deopotrivă. În loc de linişte şi reflecţie, unităţile de primiri urgenţe din Iaşi au fost luate cu asalt de sute de oameni, victime ale exceselor alimentare, alcoolului şi violenţei, într-un bilanţ care arată dimensiunea reală a derapajelor din această perioadă.

Tabloul acestor zile arată o realitate dură: pentru mulţi, sărbătorile au însemnat excese, neglijenţă şi, în unele cazuri, tragedii. Medicii trag un nou semnal de alarmă şi avertizează că lipsa de moderaţie şi responsabilitate transformă perioadele festive în adevărate crize pentru sistemul medical.

Începând din 11 aprilie, până în cursul dimineţii de 14 aprilie, nu mai puţin de 710 persoane au ajuns la Urgenţele de la Spitalul „Sf. Spiridon”. Dintre acestea, doar 107 au necesitat internare, multe cazuri fiind grave şi necesitând îngrijiri de specialitate, în special pe secţiile de gastroenterologie.

În primele zile de Paşte excesele alimentare au făcut ravagii. Medicii de la UPU au tratat 56 de pacienţi cu colici biliare, pancreatite acute şi sindroame dispeptice, afecţiuni agravate de mesele copioase specifice sărbătorilor.

Numai în garda de duminică spre luni s-au înregistrat 31 de astfel de urgenţe, iar alte cazuri au inclus chiar hemoragii digestive superioare, semn al complicaţiilor severe.

Alcoolul a amplificat tabloul dramatic. Dacă pe 11 aprilie au fost raportate 9 cazuri de etilism acut, iar în garda din Noaptea de Înviere doar două, în noaptea de 13 spre 14 aprilie numărul acestora a explodat la 17 cazuri, confirmând tendinţa de escaladare a consumului în a doua parte a minivacanţei de Paşte.

Cu toate că Paştele semnifică pace, reflecţie, echilibru şi cumpătare, excesele şi violenţa au umplut spitalul „Sf. Spiridon”.

Nici violenţa nu a lipsit în primele zile de Paşte. Medicii au tratat 22 de victime ale agresiunilor, doar în ultima gardă fiind înregistrate 14 astfel de cazuri. La acestea se adaugă persoane rănite în accidente rutiere sau în urma căzăturilor, semn că pericolele au fost la tot pasul.

În spatele cifrelor se ascund însă şi drame greu de imaginat

În dimineaţa zilei de 14 aprilie, un echipaj SMURD a intervenit în Podu Iloaiei, unde un bărbat de 65 de ani, diagnosticat cu o boală oncologică în stadiu avansat, a fost găsit spânzurat în curtea locuinţei. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

Un alt caz şocant a fost descoperit într-un apartament din municipiul Iaşi, unde un tânăr de 31 de ani a fost găsit în comă profundă, cu hipotermie severă, după ce nu mai fusese văzut de familie de două zile. Bărbatul, cunoscut cu afecţiuni psihice şi aflat în evidenţa Institutul de Psihiatrie Socola, este suspect de intoxicaţie medicamentoasă voluntară.

Lista incidentelor grave a continua cu un tânăr de 22 de ani din Şcheia, ajuns la spital cu o plagă gravă produsă de drujbă, cu afectare osoasă şi fractură deschisă, fiind internat de urgenţă la ortopedie. Laura RADU