Criza rujeolei continuă. Copiii nevaccinați, căutați la Iași

Copiii nevaccinați din cartierele Dacia și Alexandru cel Bun, din Pașcani și din trei localități rurale au fost căutați și chemați la vaccinare în cadrul unei campanii organizate de DSP Iași în primăvara acestui an. Acțiunea vine după unul dintre cei mai grei ani epidemiologici ai județului: 1.102 cazuri de rujeolă confirmate și 36 de focare în 2024.

Rujeola nu a dispărut, chiar dacă numărul îmbolnăvirilor a scăzut față de perioada de vârf a epidemiei. România a concentrat în 2024 aproximativ 87% dintre toate cazurile raportate în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, cu peste 30.000 de îmbolnăviri.

Iașul s-a numărat printre județele puternic afectate. Direcția de Sănătate Publică a investigat în 2024 un număr de 1.254 de suspiciuni, dintre care 1.102 au fost confirmate. În același an, în județ au evoluat 36 de focare de rujeolă, apărute în familii, comunități și unități medicale. Deși epidemia locală fusese declarată încheiată în august, numărul cazurilor din a doua jumătate a anului s-a dublat față de primul semestru.

Campanie în Dacia, Alexandru și Pașcani

În primăvară, DSP Iași a organizat o campanie de recuperare a copiilor restanțieri la vaccinarea ROR, cu prioritate pentru cei cu vârsta de până la 14 ani. În municipiul Iași, acțiunea a vizat cartierele Alexandru cel Bun și Dacia. Medicii de familie au administrat vaccinul într-o caravană a Crucii Roșii amplasată în curtea Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță”, de pe strada Buridava. Campania s-a desfășurat și în zona Pașcani Deal, precum și în localitățile Gâștești, Boșteni și Sodomeni. Familiile au fost informate și mobilizate de reprezentanții DSP, medicii de familie, mediatorii sanitari și voluntarii Crucii Roșii. Faptul că autoritățile au mers direct în comunități arată dimensiunea unei probleme care nu poate fi rezolvată doar prin așteptarea părinților în cabinetele medicale.

Iașul a mai administrat, în 2024, vaccinul ROR în cadrul unei campanii suplimentare pentru 1.951 de sugari. Numărul mare al cazurilor confirmate arată însă că recuperarea restanțierilor trebuie continuată.

De ce rujeola revine

Rujeola este una dintre cele mai contagioase boli infecțioase. Pentru oprirea transmiterii este necesar ca peste 95% dintre persoanele eligibile să fie vaccinate cu două doze.

Sub acest prag, virusul găsește rapid grupuri de copii neprotejați. Cei mai expuși sunt sugarii prea mici pentru vaccinare, copiii cu schema incompletă și persoanele cu imunitatea scăzută.

Boala poate provoca pneumonie, encefalită și deces. Vaccinul ROR, administrat gratuit prin medicii de familie, rămâne principala metodă de prevenire.

Campania de la Iași arată că autoritățile au identificat comunitățile vulnerabile. Următorul pas trebuie să fie publicarea rezultatelor și continuarea acțiunilor până când copiii rămași în afara programului de vaccinare sunt recuperați.

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