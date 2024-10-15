Cu un salar de 4.100 lei, o asistentă socială nu poate achita amenda penală primită

* ea a fost condamnată la plata a 18.000 lei, după ce furase un portofel dintr-o cafenea din centrul Iaşului * a cerut şi obţinut reeşalonarea

Doina P. lucrează ca asistent social, are 60 de ani şi un salariu net de 4.100 lei, dar tot nu se ajunge cu banii. E singurul membru al familiei ce realizează venituri, fiul fiind elev de liceu, fiica e încă studentă, iar soţul este bolnav şi nu poate lucra, nu are nici pensie.

Poate aceea şi, atunci când i s-a ivit ocazia, n-a ezitat nicio clipă, comiţând un furt, precum un expert în domeniu. Era la o cafenea din Piaţa Unirii, o încăpere mică, doar cu o uşă de acces şi o singură masă exterioară. La altă masă, o anume Marina C., împreună cu o prietenă. Prinse în discuţie, cele două s-au ridicat şi au plecat, Marina uitându-şi portofelul pe masă. În el erau actele, cardurile, 500 lei şi 1.400 euro.

Doina s-a dus la masa respectivă, şi-a aşezat paharul cu cafea lângă portofel, a scos din poşetă o sacoşă, a băgat în el portofelul, s-a ridicat şi a plecat cu un sânge rece de hoţ experimentat. Dar, spre ghinionul ei, tot episodul fusese înregistrat de camerele de supraveghere, Marina s-a întors rapid, angajata cafenelei i-a pus la dispoziţie imaginile, ea a sesizat poliţia, au început cercetările, autoarea furtului fiind identificată destul de rapid. Era o clientă frecventă a cafenelei.

A fost trimisă în judecată, sentinţa s-a dat pe 26 august a.c. Una ce a cam ars-o la buzunare pe Doina. Amendă penală de 18.000 lei, echivalentul a 200 zile de amendă, 90 lei ziua. Condamnata a renunţat la toate economiile ei, a izbutit să plătească 4.000 lei, dar şi-a dat seama că nu poate achita întreaga sumă în cele trei luni puse la dispoziţie de către instanţă prin sentinţă.

Îngrozită de gândul că va fi executată şi va rămână fără casa abia moştenită de la socri şi proaspăt renovată, Doina a solicitat Judecătoriei Iaşi reeşalonarea amenzii. Magistraţii i-au admis cererea şi, prin încheierea finală de luni, 14 octombrie, s-a stabilit ca petenta să plătească restul de 14.000 lei în 24 rate lunare a câte 583 lei. Claudiu CONSTANTIN