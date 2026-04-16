De Paște, ieşenii au comandat inclusiv hrană pentru pisici cu aromă de miel

De Paşte, tradiţia a rămas în farfurie, iar surprizele au apărut în coşul de cumpărături. Pe lângă sarmale, cozonac şi ciorba de burtă, ieşenii au comandat inclusiv hrană pentru pisici cu aromă de miel.

Dincolo de acest detaliu surprinzător, preferinţele ieşenilor au rămas, ca în fiecare an, ancorate în tradiţie.

Ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele şi preparatele din carne de miel au dominat topul comenzilor de mâncare în perioada Sărbătorilor Pascale. Alături de acestea, mămăliga a completat meniurile, fiind nelipsită de pe mesele ieşenilor chiar şi în perioada Paştelui. „Preparatele au fost comandate într-o varietate de forme, de la reţete clasice până la reinterpretări moderne. La felurile principale, sarmalele au dominat cererea, atât în varianta clasică, cât şi în opţiuni de post sau cu ciuperci. Carnea de miel a fost proteina centrală a mesei de Paşte, în timp ce mămăliga a fost preferată ca garnitură pentru preparatele consistente. În acelaşi timp, cozonacul a rămas desertul vedetă, fie în varianta tradiţională - în combinaţii cu nucă, cacao, stafide sau rahat, fie în variantă modernă - fistic, zmeură, ciocolată”, spune reprezentantul unei platforme de livrare .

Pe lângă mâncarea gata preparată, ieşenii au comandat frecvent şi produse din supermarketuri, în special ingrediente pentru deserturi. Făina pentru cozonac tip 000 s-a aflat printre cele mai căutate produse, semn că mulţi au ales să păstreze tradiţia gătitului acasă.

Chiar şi aşa, tendinţele moderne de consum îşi fac loc treptat, iar comenzile neobişnuite - precum hrana pentru animale cu specific de sărbătoare - arată că Paştele nu mai este doar despre mesele în familie, ci şi despre extinderea obiceiurilor festive în cele mai neaşteptate direcţii. Laura RADU